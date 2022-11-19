美中高層再次互動 賀錦麗APEC場邊與習近平寒暄

美中高層再次互動，中國大陸國家主席習近平14日在印尼峇里島與美國總統拜登舉行3小時會談後，19日在亞太經濟合作會議（APEC）場邊與美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）短暫寒暄，白宮官員表示，賀錦麗對習近平談到，雙方必須維持開放的溝通管道，以負責任地管理美中競爭。

拜習首次面對面會晤在14日舉行，白宮表示，拜登對習近平重申，美國「一個中國」政策沒有改變，反對中方對台灣的脅迫作為。

中國大陸外交部稱，習近平強調台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，台獨同台海和平穩定「水火不容」。

此外，拜登向習近平表明，美中關係要競爭不要衝突，雙邊應負責任管理競爭，維持溝通管道暢通，共同應對氣候變遷、全球經濟等共同挑戰，他還列舉北京在人權表現和非市場經濟等令人關切的作為，並提到反對俄羅斯對烏克蘭的動用核武，以及北韓的挑釁。