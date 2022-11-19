聽新聞
test
0:00 / 0:00

美中高層再次互動 賀錦麗APEC場邊與習近平寒暄

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國副總統賀錦麗。 歐新社
美國副總統賀錦麗。 歐新社

美中高層再次互動，中國大陸國家主席習近平14日在印尼峇里島與美國總統拜登舉行3小時會談後，19日在亞太經濟合作會議（APEC）場邊與美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）短暫寒暄，白宮官員表示，賀錦麗對習近平談到，雙方必須維持開放的溝通管道，以負責任地管理美中競爭。

拜習首次面對面會晤在14日舉行，白宮表示，拜登對習近平重申，美國「一個中國」政策沒有改變，反對中方對台灣的脅迫作為。

中國大陸外交部稱，習近平強調台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，台獨同台海和平穩定「水火不容」。

此外，拜登向習近平表明，美中關係要競爭不要衝突，雙邊應負責任管理競爭，維持溝通管道暢通，共同應對氣候變遷、全球經濟等共同挑戰，他還列舉北京在人權表現和非市場經濟等令人關切的作為，並提到反對俄羅斯對烏克蘭的動用核武，以及北韓的挑釁。

習近平 賀錦麗 APEC

延伸閱讀

習近平怎麼回應釣島、台灣問題？ 岸田文雄拒答

【即時短評】總結習近平的「峰會外交」 包括會晤張忠謀嗎？

出席APEC 習近平：建設共同富裕的亞太

APEC企業領袖高峰會 美中兩強瞄準經濟隔空較勁

相關新聞

APEC領袖會／張忠謀與習近平「愉快互動」

亞太經合會（APEC）經濟領袖會議十九日落幕，台灣APEC領袖代表、台積電創辦人張忠謀昨與美國副總統賀錦麗會晤，也與中共...

北韓試射洲際彈道飛彈 歐盟強烈譴責魯莽行徑

歐洲聯盟今天表示，北韓最近一次試射洲際彈道飛彈的舉措相當「危險且魯莽」，並稱平壤的軍武計畫威脅全世界

APEC領袖會／習、賀寒暄 強調中美維持溝通

中國大陸國家主席習近平與美國副總統賀錦麗十九日於APEC領導人非正式會議期間，於場邊短暫寒暄。白宮官員表示，賀錦麗對習近...

APEC領袖會／領袖宣言 強化多邊貿易

APEC領袖會議十九日閉幕，當天的領導人非正式會議發表「二○二二年亞太經合組織領導人宣言」和「生物循環綠色經濟曼谷目標」...

【即時短評】張忠謀赴APEC 美中對抗下的台灣縮影

睽違四年，張忠謀再度以蔡英文總統特使身分赴ＡＰＥＣ參加領袖高峰會實體會議，不同於四年前的是，近年來美中對壘情勢升高，不但...

北韓試射飛彈 金正恩女兒首度曝光

北韓十八日試射「火星十七」型洲際彈道飛彈後，官媒朝中社十九日發布領導人金正恩現場視導的照片。引人注意的是，金正恩旁邊的女...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。