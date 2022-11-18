【即時短評】總結習近平的「峰會外交」 包括會晤張忠謀嗎？

剛完成史無前例三連任中共總書記的中國國家主席習近平，本周從G20開始到APEC展開一連串的「峰會外交」，先後與美國總統拜登，以及其他歐亞國家領袖會晤。14日在峇里島的習拜會是重中之重，雙方原定商談2小時，最後卻談了整整3小時，而且採同步而非一般峰會常見的逐步口譯，分秒必爭，外加25分鐘中場休息。堪稱「談好談滿」。

英國新首相蘇納克在飛往峇里島的專機上還表示希望與習近平會晤，卻在最後一刻由首相府宣布因行程衝突而取消。檯面上原因是波蘭遭飛彈襲擊，英國是北約和G7一員，必須與其他成員國緊急磋商，所以抽不出時間與習會面。

蘇納克想要與中國多做生意的態度是很清楚的，但是他一席「台灣遭侵犯時英國準備好支援」的談話，是否為習蘇會取消的導火線，恐怕只有他自己知道。

習近平與南韓總統尹錫悅的會晤只有25分鐘，不令人意外。尹錫悅標榜親美，如果首爾什麼都唯華府是從，毫無自主性，那北京直接跟華府談就好了，何必多費唇舌？

習近平和日本首相岸田文雄談了45分鐘，而且是岸田移駕到習近平下榻的飯店去談。同樣是親美政權，習近平為了加入現在是日本當家的CPTPP，以突破美國「印太經濟架構」（IPEF）的包圍網，總是得表達一些善意，包括聽岸田抱怨東海與台海甚至南海局勢。

習近平與加拿大總理杜魯多的閉門會談最有意思，事前沒有風聲，事後由杜魯多向加拿大媒體透露才曝光，引發習近平的不悅。從孟晚舟案開始，兩邊就不對盤；現在加拿大更想取代中國成為美國進口關鍵礦物與電池材料的供應者，雙方競爭將日趨激烈。

至於杜魯多辯稱加拿大向來秉持「公開透明」的對話原則，只需要問一句：杜魯多公開過他與拜登或其他歐洲領袖閉門會談的內容嗎？就知道是鬼扯。

台灣有些人期待張忠謀能和習近平說上話。問題是：要談什麼呢？蔡政府看來也沒有「張習會」的打算。

張忠謀有獲授權去談兩岸關係的定位嗎？談半導體，張忠謀能承諾台積電不會配合美國處心積慮排除中國、關鍵技術「卡脖子」的布局嗎？「護國神山」都要將最先進製程移到美國去了，張、習就算能互動，頂多是禮貌性寒暄。