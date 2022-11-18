APEC峰會／習近平：亞太不是任何人的後花園

亞太經濟合作組織（APEC）領袖峰會週五（11月18日）在泰國登場，中國國家主席習近平17日飛抵曼谷準備出席。峰會前夕，他在一場工商領導人峰會上發表書面演說，劍指美國在亞太地區與中國的大國競爭。

根據中國外交部新聞稿，習近平在亞太經合組織工商領導人峰會上表示，亞太要走和平發展之路。他說：「擺脫了冷戰陰霾，亞太地區特別是中小經濟體步入奔向現代化的快車道，『亞太奇跡』才應運而生。亞太地區不是誰的後花園，不應該成為大國角鬥場。任何搞『新冷戰』的圖謀，人民不會答應，時代不會允許！」

路透社指出，習近平的談話顯然劍指美國及其盟友，試圖削弱中國在該地區日益增長的經濟和軍事影響力。

習近平在談話中除了提到要「共同反對冷戰思維和陣營對抗」，也呼籲推進亞太自由貿易區進程，全面深入參與世貿組織改革，「共同反對單邊主義、保護主義」，打造穩定暢通的亞太產業鏈供應鏈，並稱中國將積極推進共建「一帶一路」同各方發展戰略對接等。

美中拉攏菲律賓

近年來，世界前兩大經濟體之間的關係因美中科技戰、港台問題和南海爭端等而變得日益緊張。南海爭端是APEC峰會期間，另一個備受矚目的地緣政治議題。

美國副總統哈裡斯（Kamala Harris，又譯賀錦麗）17日飛抵曼谷，將代表已經返美主持孫女婚禮的美國總統拜登（Joe Biden），出席APEC峰會。一名美國高級政府官員向美聯社表示，拜登與哈裡斯近期的東南亞之行顯示了美國政府對東南亞的重視，美國與該地區的往來正在加深。

在出席APEC峰會後，哈裡斯除了將轉赴菲律賓馬尼拉、與菲律賓總統小馬科斯（Ferdinand Marcos Jr.）會談，也預計訪問菲律賓巴拉望島。若成行，哈裡斯將成為有史以來美國訪問該島的最高層官員。由於巴拉望島鄰近具有主權爭議的南沙群島，哈裡斯此舉很可能遭到中國政府批評。

17日，習近平才在曼谷會見小馬科斯，並稱中菲雙邊關係的力量取決於穩定的海上關係。中國官媒央視報導，習近平所指即是南海地區的主權爭端。此前，菲律賓新聞部長辦公室11日宣布，小馬科斯受習近平之邀，將於明年1月3日訪華。

菲律賓是APEC成員之一。除了會見菲律賓總統，習近平同日還會見了新加坡總理李顯龍，以及日本首相岸田文雄。

「關鍵時刻」

APEC峰會18、19日在泰國首都曼谷舉行，由21個經濟體成員的領袖參加。東道主泰國的外交部長敦·巴穆威奈（Don Pramudwinai）17日表示，這場峰會在一個是世界面臨諸多風險的「關鍵時刻」舉行，參加的領導人應該「超越分歧」。

俄羅斯是APEC成員之一，但該國總統普京（Vladimir Putin）將不會親自出席此次峰會，改由第一副總理別洛索夫（Andrey Belousov）代表。

澳大利亞總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）、新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）也將出席領袖峰會。紐西蘭國家廣播電台（RNZ）報導，阿德恩將在峰會期間與習近平會面。外界預料雙方將談及俄烏戰爭與台海問題。法國雖不是APEC成員，但該國總統馬克龍（Emmanuel Macron）將作為特別嘉賓出席。

台灣方面則由台灣半導體公司台積電的創辦人張忠謀，代表台灣總統蔡英文出席領袖峰會。台媒《聯合報》報導，張忠謀表示此行將代蔡英文傳遞三個訊息，包含：向APEC成員訴求正視區域內的意見分歧、努力取得適度平衡；讓各國更加重視台灣在全球產業供應鏈，尤其是半導體產業所具備的關鍵影響力；展現台灣在追求經濟永續發展等社會均衡發展的決心和努力。

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