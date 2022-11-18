會菲總統小馬可仕 習近平提南海：海上穩中菲關係就穩

大陸國家主席習近平17日抵達泰國曼谷，會見日本首相岸田文雄、菲律賓總統小馬可仕、新加坡總理李顯龍。在與小馬可仕會談時，習近平提及外界關注的南海問題，表示雙方要堅持友好協商，妥處分歧爭議。「只要海上關係保持穩定，中菲關係大局就會穩定。」

據央視新聞，習近平表示，中方願和菲方保持經常性溝通，繼續照顧對方關切。雙方要持續深化「一帶一路」倡議和菲律賓「多建好建」規劃對接，加強清潔能源、教育、公共衛生合作。

習近平說，中方願擴大進口更多菲律賓優質農副產品，雙方要多出實招密切人文交流，夯實中菲友誼民意基礎。

但習近平也提到，在南海問題上，雙方要堅持友好協商，妥處分歧爭議。只要海上關係保持穩定，中菲關係大局就會穩定，中菲友好合作關係就會更上一個新層次。他並呼籲與菲律賓合力抵禦單邊主義和霸凌行徑，共同守護地區和平穩定。

據央視，小馬可仕回應說，他歷來主張「不能讓海上問題定義整個菲中關係」，雙方可就此進一步加強溝通。菲方將繼續堅持「一個中國政策」，堅持和平原則，堅持獨立自主外交，不會選邊站隊。他說，菲方願和中方積極協商，探討推進海上油氣共同開發。

上周，菲律賓宣布，總統小馬可仕受習近平邀請，將於明年1月赴中國大陸國是訪問。小馬可仕上台後，與前總統杜特蒂親中政策有別，主張當所有人的朋友，同時推進與美國和中國大陸的關係。