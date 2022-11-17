西方與中國打交道…德國總統：中國不想依賴世界 卻要讓世界依賴中國

施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）周三在紐約一次頒獎活動上，提醒西方與中國打交道時不應掉以輕心。

「中國發生了改變」，他說：「不僅在內政上通過專制的政策壓制任何異見」，在南太平洋地區有霸權訴求，而且近期以來形成「一種威脅性的對外和經濟政策思路，即讓中國不依賴世界，卻讓世界依賴中國」，而西方不能接受這種游戲規則，「我們必須做出反應」。

施泰因邁爾是在被授予亨利·基辛格獎時作這番發言的。向他頒獎的是美國前國務卿賴斯（Condoleezza Rice），2005年到2009年間，賴斯和施泰因邁爾分別擔任美國國務卿和德國外長。

施泰因邁爾說，在俄羅斯發動侵略烏克蘭的戰爭後，世界發生了顛覆性的變化，「我們必須告別舊有的思維模式和期待」。歐洲與俄羅斯以及德國與俄羅斯之間的歷史證明，「經濟交流不能確保帶來政治上的接近」。因此著眼未來，「我們必須吸取教訓，減少單方面的依賴，這不僅適用於俄羅斯，而且，尤其適用於中國」。

「這並不意味著終止與北京的交流和對話」，他解釋說，中國因其巨大的體量，仍將是世界經濟中的一個重要參與方，中國還是聯合國安理會的常任理事國，此外人們在對抗氣候變化的過程中需要與中國合作。因此，美國總統拜登和德國總理肖爾茨尋求與中國領導人對話是十分重要的。

但施泰因邁爾強調，「我們必須要自我保護，必須避免自己在政治和經濟上變得易受傷害」。他說，必須減少對中國供應商和原材料的依賴性，必須讓國民經濟更具有韌性和抗壓能力。但這並不是要搞「貿易保護主義、去全球化甚至天真地追求自給自足」，而是要擴展自己的全球網絡。因此，不能只認准一個國家提供的經濟機遇卻無視風險，而是要把機遇和風險分散到不同的國家。

施泰因邁爾獲頒的這一獎項以美國前國務卿、共和黨政治家亨利·基辛格的名字命名，由柏林的美國學院（American Academy）自2007年開始頒發，旨在表彰為跨大西洋兩岸關系做出貢獻的人士。獲獎者中有美國前總統老布什和多位德國前總理，包括科爾、施密特和默克爾。

施泰因邁爾在發言中提到了基辛格1971年7月對北京的秘密訪問，此行開啟了中國對西方，特別是對美國的開放進程。施泰因邁爾說，正如基辛格日後在《論中國》一書中所寫到的那樣，他去北京，並不是為了建立友誼，而是為了更為實際的目的--「讓共存成為可能」。基辛格無可置疑的最大成就之一，就是「讓這種共存成為可能，這對中國的開放起到了關鍵的推動作用」。但德國總統指出，今天的中國又發生了變化，從一個開放的時代進入了一個「對峙的時代」。

99歲高齡的基辛格本人因感染新冠未能親自出席頒獎活動，僅向會場發來影片致辭。

（德新社、南德意志報）

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