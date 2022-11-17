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岸習會開始 日媒：預計釣魚台和台海局勢成焦點
日本每日新聞報導，日本首相岸田文雄17日與中國大陸國家主席習近平在泰國曼谷舉行「岸習會」，是日中領袖時隔三年再度面對面會談。每日新聞指出，隨著釣魚台列嶼（日方稱尖閣諸島）衝突不斷，岸習會有望成為改善日中關係的線索，預計台海緊張局勢也將成為雙方討論議題。
每日新聞報導，岸田預計會尋求中方針對釣魚台列嶼等東海議題做出回應，岸田和習近平預計也會針對應對北韓加速核武和飛彈開發及俄國侵烏交換意見。
共同社報導，預計岸田將指出「台海和平穩定的重要性」，敦促和平解決兩岸問題。但每日新聞指出，中國大陸對日本和美國合作加強對台支持抱持謹慎態度，大陸視台灣問題為其「核心利益」，預計習近平會向岸田堅決主張中方將不會容忍有勢力介入台灣問題。
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