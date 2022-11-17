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巴西新總統出席峰會 護雨林贏得掌聲

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
魯拉承諾上任要將保護雨林列為重要項目。(Photo PT - Partido dos Trabalhadores on Flickr used under Creative Commons license)
魯拉承諾上任要將保護雨林列為重要項目。(Photo PT - Partido dos Trabalhadores on Flickr used under Creative Commons license)

巴西再回到保護雨林行列。巴西新當選的總統魯拉日前出席在埃及舉行的2022年聯合國氣候變化大會(COP27)，他並承諾上任後將致力保護雨林及提升環保執法的能量。他的出現不僅受到現場支持民眾的歡迎，各國代表也肯定巴西應該在保護雨林上起帶頭作用。

當選後首度出訪

據《BBC》報導，就在回鍋再度當選巴西總統14天後，魯拉首度出席COP27大會並與美國、中國與歐盟領導人會面。他指出，「我們必須停止陷入深淵的行為，亞馬遜雨林沒有受到保護，世界就沒有氣候安全可言。因此，氣候變遷將是新政府施政的重中之重。」

魯拉在大會上也表示，巴西將證明自己不用摧毀環境也可以創造財富！他並指出，新政府將會承諾歸還土地遭到現任總統波索納洛鎖定的原住民。在波索納洛任期內，亞馬遜毀林曾到史上新高。

雨林消失速度加快

據《華盛頓郵報》報導，從衛星照片可發現，在波索納洛任內，亞馬遜雨林不僅縮水17%，部分森林吐出的二氧化碳比吸收的還多。巴西國家太空研究院數據發現，從今年1月至10月，當地毀林的速度是2015年開始監測以來新高。

巴西氣候觀測所執行秘書阿斯特里尼指出，魯拉要扭轉波索納洛所作所為，就必須先重建環保機構，並解凍推動亞馬遜保育與打擊犯罪份子的亞馬遜基金。他指出，「巴西人必須在擁有亞馬遜以及波索納洛之間做選擇，魯拉總統真的明白這些議題的重要性。」

美國環保組織「非凡地球」執行長赫洛維茨也指出，「有一位像巴西這樣大而重要的國家的元首將氣候問題作為他的首要任務，真是了不起。」

問題困難重重

阿拉皮烏研究所主管瓦克則表示，「氣候是個複雜的問題，魯拉雖然懷抱偉大企圖心，但是由於巴西的政治情形失望在所難免，因為今天不可能說停止毀林，隔天問題就解決了。」

對於魯拉出席峰會，非洲迦納大氣候大使亨利科科夫表示相當欣慰，「亞馬遜的重要性以及巴西的經濟規模讓它在談判中擁有更多的影響力。包含迦納在內的雨林國家一直擔心過去針對森林保護制定的付費計畫，未來要如何適應按照巴黎協定所建立的新碳市場。」

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