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馬爾他開放緊急墮胎 6成民眾仍反對

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
馬爾他16日鬆綁該國墮胎規定，讓醫生可以在婦女受生命威脅時可以墮胎。（Photo on Flickr）
馬爾他16日鬆綁該國墮胎規定，讓醫生可以在婦女受生命威脅時可以墮胎。（Photo on Flickr）

歐洲所有國家都能合法墮胎了！地中海島國馬爾他16日決定要修正該國墮胎法案，原本在馬爾他墮胎，醫生會遭判刑，但如今將開放可在緊急原因下墮胎。這也讓馬爾他成為歐洲最後解禁墮胎的國家。該國多數民眾信奉天主教，因此目前仍有6成以上民眾反對墮胎。

馬爾他放棄堅持

根據《英國廣播公司》報導，馬爾他政府16日宣布將修法放寬墮胎限制，若媽媽面臨生命或健康威脅將可有條件墮胎。馬爾他曾為全歐洲唯一全面禁止墮胎的國家，但近來因一位懷孕16週的美國觀光客在當地流產，面臨生命危險被迫緊急飛往西班牙進行手術，也讓該國決定放寬相關法規。

馬爾他衛生部長費寧表示，未來將修改法律，保障醫生能夠在媽媽面臨生命危險時進行墮胎，過去若有醫生在馬爾他執行墮胎手術，將會面臨18個月至4年的有期徒刑，且執照還會被永久吊銷；墮胎女性也會受罰，但近幾年馬爾他法院在實務判決上，並沒有對墮胎女性定罪。

女性懷孕無人關照

馬爾他總理阿貝拉受訪時坦言，他與許多吃藥墮胎的女性對談過，她們都表示自己在生育上無法獲得國家任何幫助，每年大約會有300至350名女性吃藥墮胎，希望政府能夠放寬墮胎規定。但以天主教信仰為主的馬爾他仍有61.8%民眾反對放寬任何形式的墮胎。

雖然歐洲多數國家都已開放墮胎，但《外交簡報》提到，波蘭的墮胎法規仍相對嚴格，去年僅有107人墮胎，往年也僅有千人合法墮胎成功，因此歐洲議會持續對波蘭施壓，呼籲政府儘速放寬

墮胎法案，但目前的執政黨立場保守，且歐洲議會對國家的作用力較小，很難讓波蘭政府改變法律。

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墮胎 波蘭

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