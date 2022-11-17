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卡達辦世足 以色列籲國人低調看待

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

看世足太興奮會有生命危險？以色列政府16日呼籲國民前往卡達看世足時要保持低調，不要彰顯以色列人的身分，由於兩國沒有邦交，因此很難保障以色列球迷的人身安全。兩國雖然在美國的幫助下與波灣國家改善外交關係，但彼此因對伊朗、巴勒斯坦的立場不同，尚未恢復邦交。

以色列發布看球指引

根據《美聯社》報導，以色列外交部16日發布對民眾前往卡達看世足的指引，指引中提醒足球迷有關該國的伊斯蘭律法與風俗習慣，包括同性戀犯法、限制酒類與藥物消費，此外，政府還呼籲民眾看比賽時要保持低調，否則在兩國沒有邦交下，很難保障國民的個人安全。

以色列雖然與波灣國家逐步改善外交關係，但卡達長期以來支持巴勒斯坦維護領土主權，且以色列並未與卡達恢復邦交，因此以色列政府也對國民三令五申提醒注意事項，以色列外交部估計會有2萬名球迷前往卡達看世足，另有4千名以色列人與8千名巴勒斯坦人已經前往卡達。

兩國雖然無邦交，但為了世足，卡達同時開放以色列與巴勒斯坦直飛該國的航線。但《耶路撒冷郵報》卻提到，以色列不滿卡達並未達成他們承諾以色列與FIFA的直飛航班，因此希望卡達在世足倒數5天時儘速開放。

仍未恢復邦交

卡達政府也開放以色列外交官，透過私人旅行公司的管道，提供民眾在卡達看世足的諮詢服務。但在提到同性戀相關事情時，以色列外交部也直接在指引說「不要公開（Not in public.）」。

以色列在美國前總統川普的女婿庫許納協調下，與波灣國家巴林、阿聯酋，埃及與摩洛哥恢復邦交；卡達則是2017年被波灣各國抵制後，在美國協調下，與沙烏地、巴林、阿聯和埃及恢復邦交，但由於以卡兩國在伊朗、巴勒斯坦的立場不同，也讓兩國仍未恢復正式外交關係。

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