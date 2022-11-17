快訊

板橋耶誕城白燈柱好莊嚴？網歪樓：台式美學一眼望去哀傷了

NBA／柯瑞狂轟50分淪空響 太陽少保羅照賞勇士客場8連敗

台中港空貨櫃美國女子死亡「面目全非」 檢警相驗初步排除他殺

美軍事首長：中犯台將是戰略錯誤

德國之聲／ 德國之聲

美軍參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）週三（11月16日）警告，中國對台灣發動的任何攻擊都將是一項戰略錯誤，就像俄羅斯入侵烏克蘭一樣糟糕。

法新社報導，米利在美國國防部五角大廈簡報會上指出，中國入侵台灣將是不智之舉，「是犯下政治、地緣政治及戰略上的錯誤，類似（俄羅斯總統）普京（Vladimir Putin）入侵烏克蘭所犯下的戰略錯誤。」

《紐約郵報》報導，米利強調，對北京來說入侵台灣將是一場「危險遊戲」，特別是考慮到其軍隊缺乏戰鬥經驗。他指出，中國軍隊自1979年越戰以來就沒有打過仗，卻要跨越（台灣）海峽入侵台灣，這將會是「非常、非常危險」的軍事行動，「他們沒有經驗，沒有背景⋯⋯還沒有充足的訓練。」

而米利認為，中國國家主席習近平也很清楚這一點。他稱習近平為「理性的行動者」（rational actor），並認為中國在短期內不會試圖入侵台灣，因為美國總統拜登（Joe Biden）已經表明，如果台灣自治地位受到威脅，美國將提供軍事援助。

「我認為他（習近平）會根據成本、效益和風險來評估這件事情。」米利補充道：「他將得出結論，在短期內攻擊台灣的風險極高，且很可能會以戰略失敗告終。這將使他們（北京政府）成為頭號經濟和軍事強國的『中國夢』破滅。」

習近平不久前贏得歷史性的第三個任期，連任中國最高領導人，並表示將台灣與中國「統一」視為高度優先事項；美國則表示堅守「一個中國」原則，承認中國對台灣擁有主權，但反對任何一方以武力片面改變台海現狀。

俄烏戰事的教訓

米利16日表示，俄羅斯入侵烏克蘭的失敗經歷，給中美都帶來了「教訓」。對中國來說，這是一個對侵略台灣的示警；對美國來說，「當前的關鍵是要確保台灣能夠自衛」。

「習主席和中國軍方正在學習......紙面上的戰爭與真正的戰爭有很大不同。」米利說：「當血流成河、軍隊傷亡、坦克被炸毀時，事情就非同小可了。」

米利接著說，台灣的「複雜地形」也將挑戰中國軍隊。他表示，中國若要派兵奪取台灣，將是一項非常困難的軍事任務，因為台灣大部分地區屬於山地地形，不易部署軍隊及掌握戰況。

他補充說：「我認為中國人要有軍事能力並做好（攻取台灣的）準備，還需要一段時間。」

不過，米利表明他的評估也有「可能是錯誤的」，因為「某些政治事件可能在某一時刻突然發生，所有的決定都將是非常迅速的」。

防止「大國」戰爭

美國視中國為其最大的地緣政治挑戰。五角大廈認為，中國軍隊的快速增長和現代化，意在推翻美國作為世界超級大國的地位。然而，米利發誓「不會允許這種情況發生」。

根據《紐約郵報》，北京當局曾表示希望2027年在軍事上與美國「持平或更勝一籌」。對此，米利也重申：「他們不會達到這個目標。」他補充道：「中國對他們的目標毫不避諱：他們想在2049年成為全球第一大國，但我們（美國）不會讓中國成為第一。我們將在5年後、10年後和50年後保持第一。」

拜習會於14日落幕之後，拜登表示中國入侵台灣並非「迫在眉睫」。對此，米利表示，只要美國保持第一，「那麼我們就會阻止人們所擔心的戰爭——中國和美國之間的大國戰爭。」

在此發言的1個月前，美國傳統基金會（The Heritage Foundation）曾在一份年度報告中，將美國軍事能力評為「薄弱」，並稱美軍「面臨著無法回應單一重大區域衝突的巨大風險」。

該機構認為，美國必須在硬實力方面進行更多投資，並願意使用這些軍事能力，以確保美方能夠在必要時阻止並抵禦中國入侵台灣。

（法新社、《紐約郵報》）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

相關新聞

又射飛彈！韓聯社：北韓時隔8日再向東部海域發射彈道飛彈

南韓軍方指出，北韓17日又向東部海域發射一枚型號不明的彈道飛彈，也是北韓時隔8天再度試射飛彈。

岸田會習近平 擬就釣魚台與台灣情勢表達憂慮

日本首相岸田文雄今天將在泰國與中國國家主席習近平面對面會談。日媒報導，面對釣魚台列嶼爭議及中國對台灣施加軍事壓力等，岸田...

美校園輕生／憂鬱頂大生被逼退學…耶魯復學漫漫長路 她從憤怒到心冷

「親愛的耶魯，我喜歡待在這裡，我只希望能有時間來解決一些問題，等待新藥物發揮效果。但我在校內做不到，一想到要離校一整年，或離校後永遠無法再被錄取，我就無法忍受。愛你的，璐暢。」2015年，耶魯主修數學的20歲華裔學生王璐暢（Wang Luchang，音譯）在臉書留下這則訊息後，搭機飛往舊金山，從金門大橋一躍而下…在那之後，耶魯著手進行校園心理輔導改革。如今回頭來看，他們的努力仍遠遠不足。...

美軍事首長：中犯台將是戰略錯誤

美軍參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）週三（11月16日）警告，中國對台灣發動的任何攻擊都將是一項戰略錯誤，就像俄羅斯入侵烏克蘭一樣糟糕。

美軍高層：解放軍現在犯台不智 將如普亭犯戰略錯誤

美國總統拜登本周在和中國大陸國家主席習近平交談後表示，不認為中國大陸有意立即進犯台灣；美國參謀首長聯席會議主席密利16日...

高中3年忙防疫…美「新冠世代」上大學 程度跟不上

今年秋天入學的美國大學生，整個高中三年多數時間都受新冠抗疫措施影響，經歷長時間停課自學或網課。專家在這屆學生入學前，就預測許多學生可能程度不足跟不上，現在大學期中考過後，紐約時報報導，全美許多數學系教授證實，他們正調整授課大綱，減縮原先內容，且降低對學生的期待。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。