陸外交部宣布 習近平將在APEC會晤日相岸田文雄

在日方宣布消息後，中國大陸外交部16日也證實，大陸國家主席習近平將在APEC第二十九次領導人非正式會議期間，與日本首相岸田文雄舉行雙邊會晤。大陸外交部發言人毛寧說，這是兩國領導人首次正式會晤，具有重要意義，雙方屆時將就中日關係和共同關心的國際地區問題交換意見。

習近平結束印尼行後，17日至19日訪問泰國，出席亞太經濟合作會議（APEC）第二十九次領導人非正式會議。據大陸外交部說法，經中日雙方商定，會晤於會議期間舉行，而按照日方揭露訊息，會晤將於17日登場。

毛寧說，中日互為近鄰，同為地區重要國家。今年是中日邦交正常化50周年，雙方應順應潮流大勢，堅持和平友好，深化互利合作，妥善管控分歧，共同致力於構建契合新時代要求的中日關係。