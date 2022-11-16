陸外交部宣布 習近平將在曼谷APEC與日相岸田文雄會晤
大陸外交部發言人毛寧今天下午證實，大陸國家主席習近平將在亞太經合組織會議（APEC）期間與日本首相岸田文雄舉行雙邊會晤。
毛寧在大陸外交部記者會上答覆媒體詢問中日領導人會晤一事時表示，經中日雙方商定，在曼谷亞太經合組織第二十九次領導人非正式會議期間，習近平主席將同日本首相岸田文雄舉行雙邊會晤。這是兩國領導人首次正式會晤，具有重要意義。雙方屆時將就中日關係和共同關心的國際地區問題交換意見。
毛寧表示，中日互為近鄰，同為地區重要國家。今年是中日邦交正常化50周年，雙方應順應潮流大勢，堅持和平友好，深化互利合作，妥善管控分歧，共同致力於構建契合新時代要求的中日關係。
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