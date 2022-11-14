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病態升學主義 南韓學費支出高 教育報酬率卻在OECD墊底

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
調查顯示，南韓為了補習而付出大筆學費，使年輕學子的心理健康惡化，換來的教育報酬率卻在經濟合作暨發展組織（OECD）所有會員國中墊底。美聯社
調查顯示，南韓為了補習而付出大筆學費，使年輕學子的心理健康惡化，換來的教育報酬率卻在經濟合作暨發展組織（OECD）所有會員國中墊底。美聯社

南韓的教育體系正遭致愈來愈多批評。調查顯示，南韓為了補習而付出大筆學費，使年輕學子的心理健康惡化，換來的教育報酬率卻在經濟合作暨發展組織（OECD）所有會員國中墊底。對大學學歷光環的癡迷，也讓南韓勞動力偏離產業的實際需求。

彭博資訊報導，南韓受高等教育的人口比率是已開發國家中最高，而當前的教育體系也幫助了南韓從1950年代的戰後廢墟躋身世界製造大國，是讓該國經濟取得成功的重要推手。但OECD調查顯示，南韓每名勞工的人均國內生產毛額（GDP）是平均每名學生教育經費的6.5倍，在OECD各國中敬陪末座。南韓為一般青少年學生付出的學費比愛爾蘭高40%，每名勞工的人均GDP卻少60%。

南韓教育支出很大一部分是投入在被稱為「學園」（hagwon）的補習班。在承諾提高學生成績下，當地補習班已膨脹成規模23.4兆韓元（170億美元）的產業。

大學升學補習班每月學費要價數百美元。一名南韓議員指出，升學競爭很早就展開，例如一家對幼稚園年紀的孩童所開設的英語教學補習班，一年學費達到2.5萬美元，是當地大學平均學費的五倍。

確實此舉有助南韓學生的表現經常名列國際前茅，但調查顯示，當他們一進入職場，他們認知能力下滑速度卻也是OECD各國中最快。研究人員認為，南韓員工無法維持學生時期優勢的理由是，他們工作後就不再進修和訓練，而且也缺乏競爭和自主性。

OECD調查另顯示，南韓不能學以致用的落差也是已開發國家中最嚴重。一半的南韓大學畢業生，最後都擔任和他們學歷沒什麼關聯的職位，部分原因在於南韓的學歷迷思，會優先考量進頂尖大學的機會，而非加入有助找到終生興趣和培訓職業的學校。

不過，當地愈來愈多技職訓練的學生，卻認為他們的下一步是上大學，而非投入職場，這可能加劇學用落差，並影響生產力。學生則反過來認為是企業在升遷和薪資方面偏好大學生的文化，使他們不得不這麼做。

對大學學歷的迷思，已造成比補習班和私人家教的成本大增，意味著許多夫妻根本負擔不起額外的教育開銷，由於沒辦法為小孩提供最好的機會，他們也就不願意生養子女。南韓去年改寫全球最低生育率，預計總人口將在本世紀末減半。

南韓 補習

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