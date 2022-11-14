全球人口將於明天達到80億！自1998年以來每12年成長10億人

根據聯合國統計，全球人口將在11月15日達到80億。關於全球人口有兩派看法，一派認為人口持續成長可能引發大饑荒，人口太多也會造成環境災難。另一派則剛好相反，億 萬富豪馬斯克(Elon Musk)曾推文，「生育率降低導致人口崩跌，對於文明的風險大於全球暖化」。

英國經濟學人指出，檢視過去10年的人口變化，這兩派互相矛盾的說法都將證明是不正確的。

全球人口在1998年達到60億，2010年達到70億，間隔12年，並再隔12年後達到80億。因此，全球人口沒有過度成長，即便發生新冠疫情，也沒有急速下滑。

以目前的成長趨勢，全球人口將在2037年達到90億，並在2080到2100年間達到頂峰100.4億。