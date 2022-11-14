中澳總理 東盟峰會期間短暫會晤

（德國之聲中文網）周日，澳大利亞總理阿爾巴尼斯和中國總理李克強在柬埔寨東盟峰會的一次活動期間舉行了短暫會晤。會晤後阿爾巴尼斯表示：「我要說這次對話是建設性的，是積極的。我認為能夠對話是一件好事。關於與中國的關係，我已經反覆說過，我們應該在我們能做到的地方進行合作。」阿爾巴尼斯強調：「對話總是一件好事。」

兩年前，澳大利亞要求對新冠病毒展開國際溯源調查之後，中國做出憤怒回應，宣布對一系列澳大利亞產品實施進口制裁，中澳關係急劇惡化。

阿爾巴尼斯同李克強舉行短暫會談之後，各方猜測，在印度尼西亞舉行的G20峰會期間，阿爾巴尼斯很有可能也會同中國最高領導人習近平舉行會晤。上周三，阿爾巴尼斯曾表示，如果G20期間澳中領導人能夠舉行會晤將是雙邊關係經歷多年緊張之後的一個積極發展。

澳大利亞外交部表示，澳中領導人的最後一次會晤是前總理莫裡森同習近平在2019年的G20峰會上。

印度尼西亞總統維多多的一名顧問已經證實，中國國家主席習近平將會出席在印尼度假勝地巴釐島舉行的G20峰會。

在柬埔寨期間，阿爾巴尼斯還同美國總統拜登舉行了40分鐘的、「具有建設意義的」會談，議題涉及氣候變化、地區安全、AUKUS伙伴關係以及俄羅斯對烏克蘭發動的侵略戰爭。阿爾巴尼斯表示，拜登出席明年在澳大利亞舉行的美澳日印四邊安全對話期間，將應邀在澳大利亞議會發表演說。

阿爾巴尼斯還表示，有關對東盟-澳大利亞-新西蘭自由貿易協定進行升級的談判也已在金邊結束。升級內容涉及電子商務、競爭保護、關稅以及原產地原則等等。阿爾巴尼斯說：「東盟、澳大利亞和新西蘭之間蓬勃發展的貿易關係，從今天開始掀開了新的一頁。」

（路透社）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】