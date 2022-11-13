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疑是自殺炸彈客...伊斯坦堡驚傳爆炸釀11傷 路人逃竄影片曝光

聯合報／ 編譯陳曉慈／即時報導
土耳其伊斯蘭堡市中心13日發生爆炸，目前已知11人受傷，救護車已緊急趕往事發地點。圖／路透
土耳其伊斯蘭堡市中心13日發生爆炸，目前已知11人受傷，救護車已緊急趕往事發地點。圖／路透

土耳其伊斯坦堡市中心13日當地時間下午4點20分左右發生爆炸，目前已知11人受傷。

爆炸發生於行人徒步區，原因仍在調查中。

半島電視台當地記者指出，強烈懷疑可能是自殺炸彈客所為，但當局仍未發表任何正式聲明。

根據美聯社，社群媒體上有帳號表示附近的商店都已關閉，街區也已緊急封閉。

爆炸 炸彈 伊斯坦堡 土耳其

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