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疑是自殺炸彈客...伊斯坦堡驚傳爆炸釀11傷 路人逃竄影片曝光
土耳其伊斯坦堡市中心13日當地時間下午4點20分左右發生爆炸，目前已知11人受傷。
爆炸發生於行人徒步區，原因仍在調查中。
半島電視台當地記者指出，強烈懷疑可能是自殺炸彈客所為，但當局仍未發表任何正式聲明。
根據美聯社，社群媒體上有帳號表示附近的商店都已關閉，街區也已緊急封閉。
A piece of garbage blew himself up in the middle of a crowded area in Istanbul. #Turkey pic.twitter.com/7FOiCJpoiy— (((Tendar))) (@Tendar) November 13, 2022
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