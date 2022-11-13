【專家之眼】中美高層陸續到訪 柬埔寨鹹魚翻身

一度是東南亞國協的明日之星，於最近十年間因為選擇開放金融管制和力求成為區域金融中心的柬埔寨，不僅台灣銀行業者在柬國分行開設，遠高於在越南境內的數目，更是國人在海外投資房地產的首選去處。

自新冠疫情發生以迄，因為歐美觀光客瞬間消失，以及歐盟針對其人權議題爭議不斷，因而取消柬國的優惠關稅待遇，陸續衝擊造成全面的經濟緊縮，各方人馬在柬國的投資佈署也被迫改弦易轍。像是中國大陸廠商先進行減產，繼而撤出在柬國的製造和管理人力；至於台灣，有業者甚至淪為人口拐賣與轉成是強摘器官的恐怖傳聞。

不過柬國上下自今年五月份，即努力打擊人口販運。在上個星期結束前，更傳出了好消息，先有國務總理李克強的高調到訪，參加在首都金邊舉行的第17屆東亞峰會（East Asia Summit, EAS）；繼而有美國拜登總統，挾著在期中選舉的意外勝利和主政籌碼，兼程親訪柬國總理，洪森先生！

在印尼巴里島馬上要召開G20領袖、二十強會議；最受矚目的關鍵會談，自然是兩天後的中、美高層會晤，這也是習近平與拜登先生的首度實體會面。

但拜登總統的到訪柬國，若對比今年年初，於三月底的當時在華盛頓召開與東盟領袖的高層會談，共同探討「印太經濟架構」(IPEF)的主題設計與建置方式。當時柬埔寨總理雖然受邀，卻缺席，且以行程有衝突來對外做說明；不過緬甸軍政府並未受邀參與IPEF，則是不爭的事實。

反觀，李克強的總理職務，在到訪前夕已不再連任，卻仍在柬國主要媒體發表文章；除了回顧過往中國大陸與東協國家的互動經歷，並特別強調對東協國家保持中立的一貫支持，而絕對不會有選邊站的外交壓力。

第17屆東亞峰會係於本月的九號舉行，為期五天；於去年約當此際，在汶萊召開第16屆東亞峰會上，拜登總統即席表示美國將與印太夥伴，共同研議的《印太經濟架構》，內容包括數位經濟與供應鏈韌性等的項目。

從柬國領袖缺席今年三月底在華盛頓的會談，再對照此番拜登總統的親自到訪首都金邊。更令人玩味再三的，自然是李克強在柬國報紙的發言，除了談笑風生的歷史回顧，更一再強調：中國大陸尊重東亞國協成員，與其一貫堅持的中立外交。

這字裡行間的意有所指，跟中、美高層此際的爭相到訪，倒也是不言自明啊。