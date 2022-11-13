快訊

影／金門「颳韓流」！韓國瑜飛金門為楊鎮浯輔選 萬人空巷交通打結

中部2歲童已打公費疫苗竟「頭長角」染肺炎鏈球菌亡

本土+1萬8571例！40例境外、61死 莊人祥：較上周日下降23.6％

完成近2年半任務 美軍X-37B太空無人機重返地球

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導
波音公司建造的X-37B太空飛機在軌道停留908天後，於22日降落佛州甘迺迪太空中心。(美聯社)
波音公司建造的X-37B太空飛機在軌道停留908天後，於22日降落佛州甘迺迪太空中心。(美聯社)

波音公司（Boeing）表示，美國空軍太空無人機X-37B在繞行地球軌道近2年半後，於今天降落在佛羅里達州甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center），結束第6次任務。

法新社報導，X-37B於2010年首飛，至今累計飛行超過10年，並在6次任務中飛行超過20億公里。

X-37B由波音和洛克希德馬丁公司（LockheedMartin）的合資企業「聯合發射同盟」（UnitedLaunch Alliance）為空軍所設計，是外界所知很少的美軍秘密項目。

美軍太空行動負責人薩茲曼（Chance Saltzman）說：「這項任務凸顯了太空部隊注重太空探索合作，並為我們在空軍部內外的合作夥伴擴大到太空的低成本途徑。」

這架太空無人機機身長9公尺，翼展4.5公尺，進入軌道後利用太陽能板發電。

X-37B於2020年5月發射升空執行第6次任務之前，獲美國國防部召喚執行一系列科學研究。

軍方表示，這次任務要測試某些材料在太空的反應，評估太空環境的放射線如何影響植物種子，並將太陽輻射轉換為無線電電能。

太空 空軍 美軍

延伸閱讀

桃園花彩節今起9天開展 宇宙太空花繪圖騰打卡最吸睛

無人機殺手珠海航展亮相 單次打擊成本僅十幾元

WSJ：避免對俄衝突升級 美國拒供先進無人機給烏克蘭

無人機中製疑慮 NCC：個案尚待釐清

相關新聞

電影「航站情緣」本尊在戴高樂機場去世 曾在機場住18年、最近又返回

英國衛報報導，電影《航站情緣》(The Terminal)的真實故事主角、曾在法國巴黎戴高樂機場（Charles de ...

影／達拉斯飛行表演釀悲劇 2架二戰古董軍機相撞解體爆炸

兩架二次大戰的老軍機，12日在德州達拉斯的飛行表演中相撞，兩架飛機都解體爆炸，化為火球，並在附近公路引起火災。美國聯邦航...

拜習會在即 美退役上將：台灣議題最重要

拜習會14日登場，前美國陸軍副參謀長、退役上將基恩（JackKeane）在電視評論說，台灣絕對是最重要議題，總統拜登必須...

拜習會將登場 美參議員相信拜登將堅定挺台

美中兩國領袖面對面會談14日登場，美國聯邦參議員范霍倫今天說，美方密切關注會議，總統拜登雖會在特定領域尋求與中國合作，但...

影／你累了嗎？拜登抵達金邊 將柬埔寨說成哥倫比亞

美國總統拜登12日抵達柬埔寨首都金邊參加東協峰會，結果一開場白就「失言」，將柬埔寨（Cambodia）說成哥倫比亞（Co...

完成近2年半任務 美軍X-37B太空無人機重返地球

波音公司（Boeing）表示，美國空軍太空無人機X-37B在繞行地球軌道近2年半後，於今天降落在佛羅里達州甘迺迪太空中心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。