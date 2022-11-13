敘國9成民眾貧困 各國涉入人道危機

經濟危機、內戰加上氣候變遷，敘利亞面臨人道危機！過去半年敘利亞東北部營養不良的兒童暴增1.5倍，比先前多了1萬人，9成民眾深陷貧困。為此，除了立即的人道救援外，英國救助兒童亦呼籲COP27氣候變化峰會，還給敘利亞東北部兒童好的環境。同時，土耳其軍隊和其扶植的反對派武裝控制供水設施，導致敘利亞缺乏乾淨飲用水，爆發霍亂至少2萬例，亟需國際救援。

9成民眾陷貧窮

《英國救助兒童會》報導，《聯合國人道辦公室》資料顯示，敘利亞正面臨自2011年戰爭爆發起最嚴重的經濟危機，過去半年，敘利亞東北部營養不良的兒童暴增1.5倍，比先前多了1萬人。且3年來的戰爭、乾旱、金融危機與新冠疫情，更使該國1800萬人中9成民眾深陷貧困。

30 歲的清潔隊員Maha說，「以前窮歸窮，至少還不像現在，需要擔心怎麼弄出東西吃」，她騙自己的五個孩子，今天不吃飯是為了留點東西在明天吃，她只能這樣盡量分配食物。目前敘利亞至少6成的人口陷入了糧食不安全的狀態。除了要求立即的人道救援，救助兒童會也呼籲COP27氣候變化峰會，積極協助解決汙染大國帶來的氣候影響，比如敘利亞東北部的乾旱，還給兒童們好的環境。

土耳其控制水源

《美國ABC新聞》報導，土耳其軍隊和其扶植的反對派武裝，控制敘利亞東北部幼發拉底河上游供水設施，導致下游的敘利亞缺水，讓原本處在乾旱中的該國，由於水量減少而爆發霍亂，汙染水灌溉的作物更加劇傳播（因食物未消毒乾淨），累計至今至少2萬餘例。人權觀察警告，霍亂不會是敘利亞最後一種水傳染疾病，土耳其需確保水流流通，解決敘國缺水問題。

敘利亞爭端頻

敘利亞除了內戰外，也面臨國際糾紛。《半島電視台》報導，以色列在10月底數次空襲敘利亞，其中一次的目標鎖定了首都大馬士革附近地區。《自2011年起》



，以色列為了防止中東地區的競爭對手伊朗在敘利亞扎根，針對敘利亞政府軍、伊朗支持的盟軍、黎巴嫩什葉派真主黨的戰士（反西方佔據黎巴嫩、消滅以色列為宗旨），已進行數百次的空襲，並稱此為「必要措施」。9日亦砲擊敘利亞、伊拉克邊境的車隊。

伊朗是敘利亞阿薩德政權的長期支持者，美國則支持敘利亞庫德族戰士。此外，敘利亞政府也與土耳其有長期糾紛。如今敘利亞內戰已造成近50萬人死亡，該國半數人口也正流亡外國。

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