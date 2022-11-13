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電影「航站奇緣」本尊在戴高樂機場去世 曾在機場住18年、最近又返回

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電影「航站奇緣」本尊在戴高樂機場去世 曾在機場住18年、最近又返回

聯合報／ 編譯田思怡／即時報導
電影《航站情緣》的真實故事主角、曾在法國巴黎戴高樂機場住了18年的伊朗男子納賽里，11月12日在戴高樂機場去世，享年76歲。法新社
電影《航站情緣》的真實故事主角、曾在法國巴黎戴高樂機場住了18年的伊朗男子納賽里，11月12日在戴高樂機場去世，享年76歲。法新社

英國衛報報導，電影《航站情緣》(The Terminal)的真實故事主角、曾在法國巴黎戴高樂機場（Charles de Gaulle Airport ）住了18年的伊朗男子納賽里（Mehran Karimi Nasseri），11月12日在戴高樂機場去世，享年76歲。

機場人員表示，12日中午，納賽里在戴高樂機場2F航站心臟病發，經警方和醫療團隊搶救無效身亡。

1945年出生的納賽里1988年被伊朗驅逐出境，因身上沒有護照淪為機場難民，自1988年至2006年一直住在戴高樂機場第一航站，2006年因健康問題送醫，之後住在巴黎的庇護中心。機場人員表示，他近幾周又回到機場居住。

導演史蒂芬史匹柏將納賽里的故事改編成2004年的電影《航站情緣》，由湯姆漢克斯、凱瑟琳麗塔-瓊斯主演。

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