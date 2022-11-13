電影「航站奇緣」本尊在戴高樂機場去世 曾在機場住18年、最近又返回
英國衛報報導，電影《航站情緣》(The Terminal)的真實故事主角、曾在法國巴黎戴高樂機場（Charles de Gaulle Airport ）住了18年的伊朗男子納賽里（Mehran Karimi Nasseri），11月12日在戴高樂機場去世，享年76歲。
機場人員表示，12日中午，納賽里在戴高樂機場2F航站心臟病發，經警方和醫療團隊搶救無效身亡。
1945年出生的納賽里1988年被伊朗驅逐出境，因身上沒有護照淪為機場難民，自1988年至2006年一直住在戴高樂機場第一航站，2006年因健康問題送醫，之後住在巴黎的庇護中心。機場人員表示，他近幾周又回到機場居住。
導演史蒂芬史匹柏將納賽里的故事改編成2004年的電影《航站情緣》，由湯姆漢克斯、凱瑟琳麗塔-瓊斯主演。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言