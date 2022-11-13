影／達拉斯飛行表演釀悲劇 2架二戰古董軍機相撞解體爆炸

聯合報／ 編譯田思怡／即時報導
兩架二次大戰的老軍機，12日在德州達拉斯的飛行表演中相撞，飛機殘骸從空中散落，引起火災。美聯社
兩架二次大戰的老軍機，12日在德州達拉斯的飛行表演中相撞，飛機殘骸從空中散落，引起火災。美聯社

兩架二次大戰的老軍機，12日在德州達拉斯的飛行表演中相撞，兩架飛機都解體爆炸，化為火球，並在附近公路引起火災。美國聯邦航空總署表示，目前不清楚兩架飛機上有多少人員，不過美國媒體報導，兩架飛機上的6名人員恐無人生還。

二戰古董軍機飛行表演Wings Over Dallas的現場畫面顯示，一架四引擎的B-17空中保壘轟炸機(B-17 Flying Fortress)低飛越過達拉斯Executive機場，一架較小的P-63 Kingcobra戰機以高速朝B-17直衝而來，兩架飛機相撞後解體，在墜地前爆炸。B-17被撞成兩半，機翼起火後墜毀。

飛機殘骸從空中散落，落下的殘骸未造成地面傷亡。

達拉斯消防救災單位發言人表示，意外發生在當地時間下午1點30分左右。目擊者說，飛機殘骸掉落到德州第67號公路，消防單位表示，現場發生災，公路已封鎖，車輛改道。

美國聯邦航空總署表示，目前不清楚兩架飛機上有多少人員，消防單位也不清楚是否有人員傷亡，不過ABC新聞製作人庫克(Jeffrey Cook)，兩架飛機上的6名人員恐怕全部喪生。

波音公司製造的B-17空中保壘轟炸機在戰時通常搭載10或11人，貝爾公司製造的P-63 Kingcobra戰機為單人駕駛戰機。

B-17空中保壘轟炸機為非營利組織「紀念空軍」(the Commemorative Air Force)收藏的古董軍機，此型轟炸機只有45架還保存完好，其中有只有9架還能飛。P-63戰機更珍貴，只剩14架，美國只有4架還能飛。

兩架二次大戰的老軍機，12日在德州達拉斯的飛行表演中相撞，兩架飛機都解體爆炸，化為火球。圖為飛機殘骸。美聯社
兩架二次大戰的老軍機，12日在德州達拉斯的飛行表演中相撞，兩架飛機都解體爆炸，化為火球。圖為飛機殘骸。美聯社

戰機 美國 爆炸

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