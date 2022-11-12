怒嗆伊朗 德國總理：什麼樣的政府竟向自己公民開槍？

（德國之聲中文網）德國總理蕭茲對伊朗政府發出嚴厲譴責，在本周六（11月12日）發布的影片講話中他批評說：「是一個什麼樣的政府，竟然向自己的公民開槍？以這種方式行事的人必然受到我們的反對。」這是對伊朗外長發出威脅的回應。此前，伊朗外長阿卜杜拉希揚(Hossein Amirabdollahian)因為柏林譴責了伊朗當局以暴力對待抗議活動而發出警告說，德國要為其採取的立場承擔後果。

伊朗民眾的抗議活動已持續了6周。起因是一名22歲的年輕女性阿米尼（Jina Mahsa Amini）之死。她9月16日被「風化警察」拘捕，幾天後死於拘禁所。逮捕她的理由是頭巾佩戴不符合規定。這一事件引發的憤怒已演變成1979年伊朗推翻君主、建立伊斯蘭共和國以來規模最大的抗議浪潮。

據人權組織統計，自9月中以來，已有約300名示威者喪生，其中包括40多名未成年人。同時有30多名安全力量成員在衝突中死亡。在總計132個城市和鄉鎮，共有超過14000人次被逮捕。

在周六的講話中，蕭茲表示，人們看到了在街道上，大學講堂以及法庭上發生的一切：「我們看到爭取自由和爭議之戰。我們還看到，伊朗（向俄羅斯）提供的無人機攻擊烏克蘭城市，進行殺戮。所有這些是完全不可接受的。」

他強調，歐盟應該對伊朗實施進一步制裁。這位德國總理表示，德國數十萬人都在伊朗有親友，擔心之餘，他們也對伊朗政府打壓示威者的行為感到震驚和厭惡。蕭茲說：「顯然，伊朗政府應該對一系列暴力事件負全部責任。」

歐盟外長將會在下周一（11月14日）在布魯塞爾就新制裁作出決定。鑑於尤其是伊朗女性和兒童的人權狀況不斷的惡化，德國和冰島要求聯合國人權理事會召開特別會議，德國駐聯合國大使表示，該請求得到了40多個國家的支持。

（德新社，法新社，路透社）

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