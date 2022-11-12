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梨泰院意外陰影太深...龍山消防署長坦承「有幻聽、服抗憂鬱藥」

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
南韓首爾龍山消防署長崔成範（右一）11日因梨泰院慘案接受市議會質詢。圖／截自韓聯社
南韓首爾龍山消防署長崔成範（右一）11日因梨泰院慘案接受市議會質詢。圖／截自韓聯社

南韓首爾龍山區梨泰院上月29日舉辦萬聖節活動時，發生推擠踩踏事件，造成157人死亡悲劇，警消當局被控救援不力，對此，龍山消防署長崔成範11日接受市議會質詢時表示，自己對此相當自責，也坦承至今仍在服用抗憂鬱藥物，甚至還出現幻聽等情忘，承受不小的心理壓力。

韓聯社報導，龍山消防署長崔成範先前因握著麥克風的手不停顫抖而引發熱議，11日出席首爾市議會質詢時表示，自己絕不戀棧，隨時有扛起責任的覺悟，並斥責「如果一開始能事先預知人潮擁擠、早先派出內勤與其他人員，傷亡可能就不會這麼慘重」。

崔成範並坦承，自己的精神和身體狀況不佳，正在服用抗憂鬱和一些抗壓力的藥物。當被問及受害家屬時，崔成範則難過表示，不知道該說些什麼才能安慰他們。

崔成範已因「過失殺人罪」而接受政府調查，辦案人員認為，在災難發生時，警方接獲112報案後曾通報消防當局支援，然而龍山消防署一開始錯估情勢，認為沒有出動人員的必要，且在事故發生後也未能迅速調整消防應對協助救災。

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