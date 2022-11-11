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「只是批准死刑又籌不到錢」 日法務大臣失言慘丟官

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本法務大臣葉梨康弘（圖）因日前一番言論被廣泛解讀為沒有認真對待批准死刑的權力而引發譁然，11日被迫向首相岸田文雄提出辭呈。法新社
日本法務大臣葉梨康弘（圖）因日前一番言論被廣泛解讀為沒有認真對待批准死刑的權力而引發譁然，11日被迫向首相岸田文雄提出辭呈。法新社

朝日新聞與日本時報11日報導，日本法務大臣葉梨康弘因日前一番言論被廣泛解讀為沒有認真對待批准死刑的權力而引發譁然後，11日被迫向首相岸田文雄提出辭呈。

葉梨康弘赴首相官邸遞出辭呈後告訴記者團，他是就公眾與法務省對自己關於死刑的「輕率」言論「感到不快」而辭職，也因為此事影響了國會日程，並對內閣製造了問題。

共同社報導，葉梨康弘9日晚間稱法務大臣「就是給（執行）死刑蓋章，能上新聞頭條也只有這種時候，是個不顯眼的職位」，還稱「因原『統一教會』問題纏身，必須要努力解決，我也因此在電視上露了幾次臉」及「就算當上法務大臣也籌集不到資金」等。

據報導，葉梨康弘的發言引來在野黨一致批評，他曾表達希望留在崗位上，並為9日晚間發表的言論道歉，但他後來透露過去曾發表過幾次類似的言論，再次道歉與表示撤回所有此類言論，但仍無法挽回大臣職務。

這是繼前經濟再生大臣山際大志郎10月下旬因與「統一教」有交集被揭露而辭職後，岸田內閣再有大臣辭職走人。共同社稱，閣僚相繼辭職對岸田文雄首相打擊巨大，在野黨還將再度追究他的任命責任。

死刑 岸田文雄 日本

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