澳洲退役軍人培訓中國空軍？ 澳防長下令調查

澳洲國防部長馬爾斯（Richard Marles）9日表示，他已經要求軍方審查保密措施，以阻止中國招募澳洲退役軍人培訓中國空軍。

上個月，馬爾斯要求國防部調查有關中國招募澳洲退役軍人作為培訓人員的報導，隨後下達了上述命令。

馬爾斯告訴記者，「國防部現在提供給我的信息，已經足夠讓我擔憂。我已經要求國防部對適用於前國防人員的政策和程序進行詳細審查，特別是針對掌握國家機密的退役人員」。

馬爾斯拒絕透露是否已經有澳洲人向中國提供過軍事訓練。

他說，一個警察和情報部門聯合工作組正在調查退役軍人中的「一些案件」。

「我們現在的重點是確保對目前針對前國防人員的政策和程序予以審查，以確保它們是充分的」。馬爾斯說，「如果它們不充分，如果該系統存在弱點，那麼我們絕對要保證完善」。

英、加也擔心

澳洲的盟國英國和加拿大也同樣擔心中國正試圖挖走其軍事專家。

英國國防部上個月發布了一份警報，警告退役及現役軍方飛行員不要參加招募他們的中國獵頭計劃。

英國國防部武裝部隊部長希佩（James Heappey）說，當局將會把飛行員繼續從事這種訓練活動定為違法行為。

英國天空新聞網和BBC報導說，目前大約有30名英國退役飛行員正在中國培訓解放軍飛行員。報導說，這些擔任培訓師的退役飛行員從中國得到的年薪為24萬英鎊（27.2萬美元）。

加拿大國防部也在調查本國的退役軍人，並指出他們在退役之後仍然受到保密承諾的約束。

澳洲國防部將在12月14日前就相關情況向馬爾斯部長報告。

澳洲智庫國防協會首席執行官詹姆斯（Neil James）說，澳洲關於叛國、背叛和保密保護的法律是錯綜復雜的，取決於具體情況。

詹姆斯告訴澳洲廣播公司，「例如，在非戰爭時期，很難指控任何人犯有叛國罪」。

詹姆斯說，在任何情況下，前澳洲軍事人員都不應該與中國合作。

「如果真的有人這樣做，大多數軍人都會感到厭惡，因為你有可能正在訓練敵人在未來如何殺死澳洲人」。詹姆斯說，「那是不應該的。這是一種道德義務，也是一種職業操守，如同法律義務」。

（法新社）

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