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花錢不手軟！沙烏地王儲造訪首爾訂400間飯店房間 其中一間要51萬台幣
沙烏地阿拉伯王儲賓沙爾曼（Mohammed bin Salman）將在17至18日造訪南韓首爾，下榻首爾鬧區的樂天酒店（Lotte Hotel），討論從智慧城市到核能基建等議題，他造訪行程也是花錢不手軟，例證之一便是他在有1,058間房間的樂天飯店，訂了400間房間。
南韓媒體每日經濟新聞英文版網站報導，賓沙爾曼將在20國峰會（G20）的研討會結束後，17日造訪首爾，除了將會晤南韓總統尹錫悅，也將和三星集團、現代汽車、SK及樂金等多家企業領袖開會，尋找沙國Neom智慧城市計畫的投資人。
樂天酒店證實，賓沙爾曼與王室隨從共訂了400房間，包括Executive Tower 32樓的皇家套房，而賓沙爾曼可能入住皇家套房。這間南韓最大的套房一晚要價2,200萬韓元（約16,366美元、51萬台幣），向來用於接待最尊貴的訪客，入住過的賓客包括德國前總理柯爾、法國前總統歐蘭德、聯合國前祕書長潘基文及微軟共同創辦人比爾蓋茲等人。
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