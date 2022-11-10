撤退只是幌子？烏總統顧問：赫松到處都埋炸彈

四年一度、讓全球為之瘋狂的世界盃足球賽（FIFA World Cup）即將於11月20日至12月18日在卡達登場，當局正如火如荼進行最後準備，但自卡達取得主辦權以來，圍繞人權、勞權及工作安全的爭議不斷，引發許多國家隊球員集體撻伐，法國斯特拉斯堡、里爾、波爾多、馬賽、蘭斯等7大城更宣布不設置戶外大螢幕轉播，以表達抗議。究竟發生什麼事，讓這場運動盛會蒙上血汗汙名？

2022-11-10 16:30