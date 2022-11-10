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南韓自研戰機2號機 成功試飛35分鐘

中央社／ 首爾10日專電

南韓自行研發的超音速戰鬥機KF-21 2號機今天首次試飛成功，飛行35分鐘並完成各種飛行性能實驗；3及6號機預計在今年底至明年上半年陸續進行試飛。

南韓航空宇宙產業株式會社（KAI）研發的KF-21原型戰鬥機（1號機）今年7月成功進行首次試飛，今天在慶尚南道泗川市一座空軍基地進行2號機首次試飛，同樣順利起降，共在空中飛行約35分。

南韓防衛事業廳表示，KF-21 2號機今天上午9時49分左右成功起飛，約10時24分安全著陸，在時長35分的飛行中完成各種飛行性能實驗，最高速度達到與1號機差不多的時速407公里。

KF-21 1號機在2021年4月出場，今年7月19日進行首次試飛成功，今天2號機也試飛成功，之後可進行2架戰機同時飛行的試驗，3至6號機預計在完成地面試驗及飛行試驗準備後，於今年底至明年上半年依序進行飛行測試。

南韓防衛事業廳在2015年底與KAI正式簽約，2016年著手開發行能超越既有KF-16戰機的新型戰鬥機，開發成功後目標在2026至2028年生產40台，至2032年追加生產80台，實際部署使用。

戰機 F-16 南韓

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