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不認英王查爾斯？澳洲擬發起改制公投

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
英國國王查理三世和英國王后卡米拉。美聯社
英國國王查理三世和英國王后卡米拉。美聯社

不認查爾斯國王，澳洲力返共和制！澳洲目前計劃推動改制公投，將君主制改為共和制。自英國女王伊莉莎白二世逝世後，許多奉英國國王為元首的國家都紛紛響起改制的呼聲。但民調發現，澳洲支持改為共和制的民眾不到5成，力推共和制人士表示，還需要加強宣傳與教育，才能通過改制公投。

決擬推翻君主制

半島電視台》報導，澳洲正計劃推動改君主制為共和制的公投。澳洲官員西斯特沃特說，澳洲政府將「擁有國家自己的元首」為目標之一，想方設法來改善澳洲的政府體系，好發揮民主功能。他強調，「澳洲已經是獨立成熟的國家了，我們的經濟關係與亞太地區緊密相連，我們不再是英國人了。」

華爾街日報》報導，英國國王統治了包括英國在內，共15個大英國協國家，但在英國女王伊莉莎白二世逝世後，許多地區不接受查爾斯領導，並呼籲要脫離君主制。

伊莉莎白二世逝世後，由查爾斯三世接任，許多印有伊莉莎白二世肖像的物品，都要更換為查爾斯的頭像。許多澳洲人對此表示抗議並呼籲，改用澳洲的代表動物或者是澳洲知名人士來以替代。

低於5成支持

然而，儘管脫離君主制的呼聲不斷，但恐怕是雷聲大雨點小，就媒體民調顯示，只有不到半數的澳洲民眾支持共和制，在此狀況下，就算真的舉辨改制公投，恐怕也難以通過。而且1999年就曾辦理過共和制公投，並沒有得到足夠的關注。

澳洲共和運動成員比亞爾表示，雖然1999年的公投未能成功，但透過政府強烈的宣傳、協商，讓民眾了解狀況的話，「公投將會成功」。他聲稱，共和制還可以為澳洲帶來經濟與政治上的利益，因為一名屬於澳洲元首可以代表「澳洲」參加貿易或外交的集會，而不是代表「英國」。

其中，過去深受殖民迫害的澳洲原住民更是強力支持澳洲轉為共和制，更在伊莉莎白女王二世葬禮當天表達抗議。原住民團體表示，「將繼續與曾經剝削、壓迫我們族群的政權抗爭。」

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澳洲 英國國王 公投

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