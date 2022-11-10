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哈拉瑞：戰爭印證人類愚蠢，世界需加緊監管AI

遠見／ 文 / 馮紹恩
哈拉瑞說，國家之間的不平等、不團結持續擴大，間接導致俄羅斯入侵烏克蘭，這是疫情期間狀況的延續。 圖片來源：哈拉瑞 遠見提供
哈拉瑞說，國家之間的不平等、不團結持續擴大，間接導致俄羅斯入侵烏克蘭，這是疫情期間狀況的延續。 圖片來源：哈拉瑞 遠見提供

享譽世界的歷史學家哈拉瑞，今年受邀以預錄影片的形式，在2022遠見高峰會發表演說，以「世界更分裂？疫情、戰爭後的新挑戰」為題，分享他對當今世界局勢的看法跟預測。

首先，對於這次疫情如何影響人類世界，哈拉瑞認為這是一場科學與政治失敗的故事。

科學家在很短的時間內，辨識出病毒、找出傳播方式，並在數月內創造了疫苗，一年左右就開始大量生產。這是科學上的巨大成功，遠勝過往的年代。

但科學家們只製造出了對抗病毒的工具，分配這些工具的作法卻不科學，而充滿政治味。在全球對抗疫情的層面上，全球的政治家失敗了。這三年來展現的是不合作、缺乏全球性的領導力，國家之間充滿不平等。

哈拉瑞指出，本來預期因為有了新冠病毒這樣一個共同敵人，所以全球會進行合作，實情卻不然。國家之間的不平等、不團結持續擴大，間接導致俄羅斯入侵烏克蘭，這是疫情期間狀況的延續。

戰爭印證人類愚蠢！現代國家無法靠戰爭強大

對於俄烏戰爭的發生，哈拉瑞認為，從歷史來看，永遠不應該低估人類的愚蠢。

愚蠢是歷史上最強大的力量之一，然而許多事件都不合理，也不符合多數人利益。在以往的年代，或許可以辯解戰爭合理，可以透過征服鄰國獲取麥田、稻田或金礦，讓自己國家更加強大；但今日已經不是這樣，今日經濟來源在於知識，是在腦袋裡，無法透過戰爭征服，因此戰爭的意義變小了。

另一個讓戰爭沒意義的緣故，在於核武器。只要將戰爭推到極限，那就是全人類覆滅，因此沒有任何人能夠贏得核子戰爭。這也是為什麼1945年以後，大國之間就沒有直接衝突，因為這並沒有意義。

戰爭讓俄羅斯不斷從教育、社會福利等層面挪走資源，投入軍隊裡。這讓他們國家層面富裕，但人民愈來愈貧窮。而這場戰爭，也摧毀了俄羅斯的大國地位，正逐漸讓自己變成中國的附庸。

哈拉瑞呼籲及早監管AI發展

最後，哈拉瑞分析俄烏戰爭對世界造成的影響。

戰爭讓全球國家彼此間不信任，反全球化造成全球通膨上升。隨著國際秩序不穩定，愈來愈多地方出現緊張情勢，這造成各國的軍事預算會不斷上升。

哈拉瑞認為，除了應對氣候變遷之外，更重要的是世界各國應該開始針對AI（人工智慧）進行控管。多數人並不理解AI的運作機制，縱使有了解的專家，但他們彼此之間並無共識，一個人的夢靨，可能是另一個人的夢想。

過去許多技術發展，最終決定權都在人類手上，即使是核武器，也是由人類決定是否發射。倘若未來有殺手機器人的出現，AI可以做決定，這會使得人類的地位受到威脅。

這是人類歷史上首次發生的情況，未來可能不是掌握在人類的手中，世界各國的政治家應該意識到這一點，並在來得及的時刻進行監管，避免為時已晚。

（本文出自2022.10.27《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

俄烏戰爭 疫情 AI 俄羅斯 核武

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