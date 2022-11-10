全世界最老！75歲以上長者，首次佔日本總人口的15％以上

日本已是超高齡社會，無論是65歲還是75歲以上的人口比例，都是全球最高。

一直以來，日本（Japan）都是全世界最具代表性的老化國家——極低的出生率和平均壽命的延長，使得國家的老年人口比例愈來愈高，加上現代醫學的發達、衛生條件的進步，如今整個國家的平均壽命，已經一年比一年提升。

根據美國（USA）中央情報局（CIA）的《世界概況》（The World Factbook）調查報告，日本幾乎是平均壽命和人口預期壽命最長的國家，靠著發達的醫療保健和飲食習慣，總體預期壽命達83.7歲。

然而，長壽卻少子化的結果，使得日本未來的人口結構面臨極大的挑戰，青年人口減少、勞動力短缺、長照需求人數增加的問題，讓社福體系恐怕得面對超乎想像的壓力。

畢竟，隨著醫療技術的進步和生活環境的改變、經濟壓力的重擔，愈來愈多已開發國家面臨生育率極低、嚴重少子化的挑戰，長久下來，將徹底改變國家人口組成年齡，當青壯年人口愈少、中老年人口比例愈高，整個社會都會面臨高齡照護上的崩解危機。

日本75歲以上人口比例達到全球最高

事實上，在日本政府最新公佈的數字裡，75歲以上的人口正式達到總人口比例的15％，《japantimes》報導，這證明了日本正迅速邁向超高齡化的社會，75歲以上人口已經達到1937萬人。

根據日本總務省統計，今年也創下歷史新高的，還有65歲以上的人口，已經突破3627萬人，佔總人口的29.1％——使得日本以65歲以上老年人口比例成為全球最高，遠高於義大利（Italy）的24.1％和芬蘭（Finland）的23.3％。

而台灣的65以上人口比例，是15.7％。

在這當中，日本老年男性約為1574萬人，佔男性總人口的26％，日本老年女性為2053萬人，佔女性總人口的32％，比例都非常高。

人口老化和少子化問題的雙重夾擊

自1959年以來，日本的老年人口比例就逐年增加，研究發現，到了2040年，戰後的第二代嬰兒潮、意即出生於1971至1974的人口即將屆滿65歲，那會是一個極大的危機。

不僅如此，日本是世界上人口老化速度最快的國家之一，近30％的人口年紀在65歲以上，老年人也以長壽聞名全世界。日本政府自己也估計，預計到2060年，65歲以上老人將接近全國總人口的40％，人口高齡化的加劇加重了日本社會保障的負擔。

由於日本新生兒愈來愈少，在經濟、社會中的問題也漸漸浮出水面，少子化的問題更影響日本未來勞動力，將因新生兒減少出現大量缺口。

而老年人口的激增，雖然加劇了醫療保健系統的改革，但低出生率問題依然是雪上加霜。

老後照顧壓力 不少人不敢輕易言退

日本厚生勞動省還發現，在2021年新冠肺炎正式衝擊日本以前，老年人的就業人數是連續18年增加，從6萬人暴增到909萬人。

雖然2022年，65歲以上的工作人口比例以25.1％和去年持平，但65到69歲中的50.3％是沒退休、持續再工作的人，總體老年人的勞動力佔了13.5％。

老化衝擊：孤獨老死狀況也經常發生

孤獨死亡的數據很難統計，因為日本中央政府並沒有這樣的資料，但過去十年間，各區的區公所顯示類似數據大幅成長。根據東京智庫研究機構的調查，在日本全國，一年就有超過3萬人孤獨死亡。

隨著孤獨老死的人數增加，孤獨死亡的清理行業也在增加，許多公司提供這樣的服務：如果承租戶死在房屋內，保險公司會提供理賠，包含清理公寓和賠償租金的損失，一旦工作完成，公司還會免費請法師，幫忙招魂等善後工作，讓房屋可以再承租出去。

如此日益增長的現象，是日本家庭結構變化的趨使，也許在50年前，還有許許多多三代同堂的家庭，但現在獨居的人愈來愈多，就算有結婚，也未必生孩子。

東京大學生命與死亡研究所的教授一郎（Ichinose）說，「日本傳統家庭的概念已經分崩離析。孤獨的人口總數在增長，當他們沒有任何人的支持，死亡的人數也默默地不斷增加。」

在這樣的狀況下，一旦他們退休、失去了原本生活重心，又剛好喪偶、離婚或未婚，他們更可能極為孤立。

也正是如此，老化和照護上的問題，成了日本當局亟需解決的重大挑戰。

（本文出自2022.11.2《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）