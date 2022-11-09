歐美即將嚴厲制裁俄油及油品 能源業者籠罩陰霾

歐盟將從12月5日起對俄羅斯原油採取最嚴厲的制裁，同時G7等國將對俄油出口價格設定上限，到明年2月5日歐盟將禁止俄羅斯煉油產品進口；由於這些措施對俄油出口究竟有多大影響並不確定，加上俄羅斯可能採取報復行動，因而令全球能貿易商、煉油業及能源市場其他參與者都難以為油市動盪預作準備。

國際油價已經從10月中開始回升，目前已逼近每桶100美元；如果俄羅斯當真減少供給量，或者制裁措施使俄油物流遭遇困難，油價還可能更高。再者，歐洲農業、工業及運輸業一直高度依賴俄羅斯供應的柴油，加上法國煉油廠罷工使庫存量偏低，因此俄油一旦停供，對歐洲的衝擊更大。西班牙國家石油公司表示，歐洲中級油品存量逐漸耗盡，包括柴油與飛機燃油。

歐洲的情況容不得有任何誤算，尤其是煉油產品方面。法國煉油廠罷工才剛結束，而歐洲工廠為節省天然氣消耗，也增加燃油用量，迫使歐洲業者積極從美國東岸、拉丁美洲及亞洲市場搶購油品。美國的柴油庫存量也低於平常水位，過去一年來紐約港的柴油價格已大漲58%，同期間歐洲柴油價格也上漲60%。歐洲煉油業者根本沒有多少空間增產，以取代俄羅斯柴油。

由於歐洲各國政府鼓勵駕駛人使用柴油，以減少排碳量，使歐洲車輛使用柴油的比例高於美國，但煉油廠並未增產柴油，且疫情期間多家煉油廠歇業，因此更加依賴俄羅斯柴油。

歐洲煉油廠、加油站及其他柴油買家都搶在制裁開始之前，從沙烏地阿拉伯、大公國及印度進口更多柴油。但即使如此，目前歐洲每天仍從俄羅斯進口40萬桶柴油，並從其他國家進口170萬桶柴油。

科威特新煉油廠如果在幾個月後按期投產，將能對歐洲供應更多柴油，但必須跟其他地區的買家爭搶，價格可能較高，也使歐洲家庭及企業的能源成本升高。

標普全球普氏商品研究機構預料，未來全球柴油價格仍將居高不。