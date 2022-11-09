聽新聞
test
0:00 / 0:00
澳洲醫保公司遇駭拒付贖金 駭客公布總理醫療紀錄
擁有近1000萬客戶的澳洲醫療保險公司Medibank遭駭客入侵，Medibank表明拒付贖金後，駭客今天開始洩露其竊取的敏感醫療紀錄，其中包括總理艾班尼斯的個資。
法新社報導，Medibank告訴投資人和客戶，約970萬客戶中的「一小部分」資料已被張貼在「暗網論壇」，之後還可能會有更多資料被公布。
這些敏感紀錄是在今天凌晨匿名發布，其中包括數百名客戶的姓名、出生日期、護照號碼和申請理賠的資訊。
也是Medibank客戶的艾班尼斯（Anthony Albanese）表示，這起攻擊對澳洲企業而言是「警鐘」，「我也是Medibank Private的客戶，有些資訊已被公開，令人擔憂」。
洩露的資料被發布在一般瀏覽器看不到的暗網論壇。
駭客先前就曾揚言公布資料，除非Medibank支付金額未被透露的贖金，駭客還建議Medibank賣股票。但在澳洲聯邦政府政治支持下，Medibank昨天拒付贖金，只警告客戶保持「警戒」。
Medibank執行長科茲卡（David Koczkar）表示：「根據網路犯罪專家的廣泛建議，我們認為支付贖金能確保駭客歸還客戶資料且不公布的可能性很低。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言