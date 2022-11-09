快訊

美式中餐霸主出身台灣 50年累積台幣上千億身價

加碼美國3奈米120億美元投資？台積電回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

澳洲醫保公司遇駭拒付贖金 駭客公布總理醫療紀錄

中央社／ 雪梨9日綜合外電報導
澳洲總理艾班尼斯。 美聯社
澳洲總理艾班尼斯。 美聯社

擁有近1000萬客戶的澳洲醫療保險公司Medibank遭駭客入侵，Medibank表明拒付贖金後，駭客今天開始洩露其竊取的敏感醫療紀錄，其中包括總理艾班尼斯的個資。

法新社報導，Medibank告訴投資人和客戶，約970萬客戶中的「一小部分」資料已被張貼在「暗網論壇」，之後還可能會有更多資料被公布。

這些敏感紀錄是在今天凌晨匿名發布，其中包括數百名客戶的姓名、出生日期、護照號碼和申請理賠的資訊。

也是Medibank客戶的艾班尼斯（Anthony Albanese）表示，這起攻擊對澳洲企業而言是「警鐘」，「我也是Medibank Private的客戶，有些資訊已被公開，令人擔憂」。

洩露的資料被發布在一般瀏覽器看不到的暗網論壇。

駭客先前就曾揚言公布資料，除非Medibank支付金額未被透露的贖金，駭客還建議Medibank賣股票。但在澳洲聯邦政府政治支持下，Medibank昨天拒付贖金，只警告客戶保持「警戒」。

Medibank執行長科茲卡（David Koczkar）表示：「根據網路犯罪專家的廣泛建議，我們認為支付贖金能確保駭客歸還客戶資料且不公布的可能性很低。」

駭客 澳洲 尼斯

延伸閱讀

傳周杰倫送7歲愛女讀澳洲女校　一年學費曝光　

傳退役飛官協訓中國軍隊 澳洲：將檢討保密責任

駭客在暗網盜幣 美檢聲請沒收價值逾320億比特幣

澳醫保公司Medibank970萬客戶個資被盜 拒付贖金

相關新聞

澳洲醫保公司遇駭拒付贖金 駭客公布總理醫療紀錄

擁有近1000萬客戶的澳洲醫療保險公司Medibank遭駭客入侵，Medibank表明拒付贖金後，駭客今天開始洩露其竊取...

美期中選舉／北京未回應拜習會是在等？ 誰掌權大大影響美國外交

雖然美國期中選舉的決定因素為國內的治安、通膨、甚至婦女的墮胎權，而對外政策所占的分量極少，根據紐時的民調，烏克蘭問題只有...

北韓發射蘇聯舊型飛彈「地對地攻擊」 南韓打撈殘骸分析結果出爐

南韓軍方今天公布日前回收北韓發射飛彈殘骸的分析結果，稱北韓將這枚疑似為蘇聯時期研發的SA-5地對空彈道飛彈用於地對地攻擊...

拜登期中選舉失勢 眾院變天共和黨抗中會手軟？

被視為拜登政府期中考、2024前哨戰的期中選舉8日登場，結果不僅影響美國政治，更牽動全球政經局勢。隨著美中競爭白熱化，兩大國關係是否會因此出現轉機？未來政策又將如何影響台灣與印太地區？聯合報副總編輯郭崇倫專訪中央研究院政治研究所院士吳玉山，深入分析共和黨與民主黨的對中立場，以及從俄烏戰爭看美國對台海局勢的態度。以下為第一人稱專訪。

無情最是帝王家 西班牙遜王前女友遭嗆別當「黛妃第二」

無情最是帝王家，即使是前國王。

南韓新冠確診數再現擴散跡象 估12月後達高峰

韓國COVID-19疫情隨病毒好發的冬季來臨，再次出現擴散跡象，單日新增確診數連續2天達6萬例以上。防疫當局預估，這波高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。