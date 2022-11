美媒稱習近平年底訪問沙烏地 石油人民幣結算是否浮出水面引關注

《華爾街日報》引述知情人士的消息稱,中國國家主席習近平將在今年年底前訪問沙烏地阿拉伯。消息人士稱,此次訪問已經醞釀了數月,暫定在12月的第二周進行。

報導稱,目前雙方正在敲定習近平與沙烏地王儲穆罕默德·本·薩勒曼(Mohammed bin Salman)舉行峰會的細節。《華爾街日報》的文章指出,此次峰會將凸顯中國在中東地區不斷擴大的影響力,同時也將表明擁有豐富石油資源的沙烏地與美國的主要國際對手之間的聯系日益緊密。

中國外交部周二(11月8日)回應說,目前不掌握有關習近平訪問沙烏地的消息。

今年8月,英國《衛報》就曾報導,習近平會在夏天出訪沙烏地。《衛報》當時報道說,沙烏地阿拉伯正在准備盛大的歡迎儀式,預計習近平將訪問首都利雅得、港口城市吉達以及正在規劃中的新未來城。

不過習近平今年出訪的首個國家是中國的鄰國哈薩克斯坦。之後他從哈薩克斯坦前往了烏茲別克斯坦參加了在那裡舉行的上合組織成員國元首理事會議。俄羅斯媒體今年夏天曾報道,沙烏地有意申請加入上合組織。

據沙烏地國家通訊社SPA報道稱,中國駐沙烏地大使陳偉慶在9月初向沙烏地阿拉伯外交部副部長瓦立德·本·阿卜杜勒·阿爾胡萊吉轉交中國國家主席習近平的親筆信。習近平在寫給薩勒曼·本·阿卜杜勒-阿齊茲·阿勒沙烏地國王的親筆信中提出牢固雙邊關系,以及在各個領域和層面支持和增強關係的方式。習近平還在信中表示,支持沙烏地在利雅得申辦2030年世博會。

上個月27日,沙烏地外交大臣費薩爾親王(Faisal bin Farhan)與中國外長王毅以虛擬形式舉行中沙高級別聯合委員會政治外交分委會第四次會議。費薩爾親王對阿拉伯衛星電視台表示:「今天的會談是在一個重要的時機舉行,就在中國國家主席預計訪問沙烏地王國之前。」他補充說,沙烏地阿拉伯也在為中國和阿拉伯國家之間的首腦會談「做最後安排」。

中沙關係拉近

近年來,中沙經貿關系不斷深化。今年3月10日,全球最大石油公司沙烏地阿美宣布已做出最終投資決定,將參與中國東北地區大型煉油化工一體化聯合裝置的開發。該項目位於遼寧省盤錦市,預計2024 年投入運營。根據該公司披露的細節,盤錦項目聯合裝置包括原油加工能力為30萬桶/日的煉油廠和乙烯蒸汽裂解裝置,乙烯是用於制造多種日用產品的基本石化產品。沙烏地阿美將為聯合裝置供應最多21萬桶/日的原油。

作為沙烏地國有石油公司的沙烏地阿美是全球最大石油企業,該公司生產世界上約八分之一的原油。2021年,沙烏地蟬聯中國最大原油進口來源國地位。

目前沙烏地與長期盟友美國之間關系緊張。美國總統拜登7月剛剛訪問過沙烏地,要求沙烏地增產石油。歐佩克+(OPEC+)之後決定將9月的日產量增加10萬桶,算是在一定程度上照顧了美國的情緒。但今年10月初,歐佩克+舉行部長級會議,決定從11月開始將原油日產量大幅減產200萬桶。目的是為了阻止導致產油國財政收支惡化的油價下跌。

中東產油國的大部分國家收入依賴原油,油價下跌會導致財政收支惡化。日經新聞引述國際貨幣基金組織(IMF)的推算,產油量位居全球首位的沙烏地取得財政收支平衡的原油價格為每桶79.2美元。如果油價低於這一水平,就意味著沙烏地將會出現財政赤字。

而作為國際指標的西德克薩斯中質原油(WTI)期貨價格9月下旬一度跌至每桶76.0至76.5美元,創下了1月上旬以來的低值。

歐佩克+的減產決定拜登政府大為惱火。沙美之間隔閡加深的擔憂增強。

《華爾街日報》引述政治風險公司Eurasia Group總裁布萊梅爾(Ian Bremmer)的看法表示,相比最近與拜登政府在石油生產問題上的爭執,沙烏地外交政策的戰略調整意義更大。布萊梅爾認為,沙烏地和中國關系拉近的趨勢是一個長期轉變的轉折點,將產生切實的經濟影響,而不僅影響當前的選舉周期。

沙烏地加快同中國就人民幣計價石油合同進行的談判

今年早些時候《華爾街日報》在一篇相關報導中指出,沙烏地人對美國幾十年來為保衛沙烏地所作的安全承諾越來越不滿意,因此開始加快同中國就人民幣計價石油合同進行的談判。

報導指出,沙烏地每日出口原油約620萬桶,即便是將其中一部分原油的計價從美元換成其他貨幣,也將是意義深遠的轉變。全球大部分石油銷售以美元結算,比例約為80%,而且按照與美國尼克松政府達成的一項協議,沙烏地自1974年以來一直只以美元進行石油貿易,當時的這項協議內容包括對沙烏地的安全保證。但美國現在是全球最大的石油生產國之一。在20世紀90年代初,美國進口的沙烏地原油一度達到200萬桶/日,但根據美國能源情報署(Energy Information Administration)的數據,2021年12月,美國的沙烏地原油進口量已降至不到50萬桶/日。根據中國海關總署的數據,沙烏地是2021年中國的第一大原油供應國,每日向中國出口176萬桶石油。

有看法認為,一旦沙烏地改用人民幣為出售給中國的石油計價,將在中東國家中起到示範作用。《華爾街日報》也分析指出,這將可能會削弱美元在國際金融體系中的霸主地位。數十年來,美國一直依賴於美元這種地位來發行國債,以此填補美國預算赤字。

全球安全分析研究所(Institute for the Analysis of Global Security)經濟學家拉夫特(Gal Luft)向《華爾街日報》表示,石油市場乃至整個全球大宗商品市場都是美元儲備貨幣地位的基石。「如果沙烏地石油這塊石頭被抽走,美元儲備貨幣地位這面牆就會開始坍塌。」

因此沙烏地是否在習近平訪問期間簽署石油人民幣結算的相關協定,也格外引發外界關注。

(華爾街日報、路透社、日經新聞、法新社)

