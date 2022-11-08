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年輕女性過度飲酒造成低生育率！波蘭執政黨魁言論引眾怒

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
波蘭執政黨黨魁卡欽斯基上周聲稱該國年輕女性「過度飲酒」是造成低出生率的罪魁禍首，此言支出引發軒然大波。美聯社
波蘭執政黨黨魁卡欽斯基上周聲稱該國年輕女性「過度飲酒」是造成低出生率的罪魁禍首，此言支出引發軒然大波。美聯社

波蘭執政黨黨魁卡欽斯基（Jarosław Kaczyński）上周聲稱該國年輕女性「過度飲酒」是造成低出生率的罪魁禍首，此言支出引發軒然大波。

衛報報導，現年73歲的卡欽斯基的此番言論引起包括反對黨政客、女性名人等外界人士的譴責，直批他「脫節和重男輕女」、更認為他在「胡說八道」。

卡欽斯基當時的言論中提到「如果我們讓這種情況持續下去，年輕女性直到25歲的飲酒量將與同齡男性一樣多，那麼將不會有孩子，一個男人要成為酒鬼平均需要酗酒20年、而女人只需2年」，本身沒有子女的卡欽斯基補充說自己的說法來自於1名專治酗酒的醫師。

此外，卡欽斯基還表示不贊成年輕女性生孩子，因為「女性必須成熟才能成為母親」，並稱「但如果女性在25歲之前一直都在喝醉，我開個玩笑：那這對出生率來說不是好兆頭」。

對此，波蘭議員維爾古斯（Joanna Scheuring-Wielgus）痛斥這些言論為「垃圾」，痛批卡欽斯基「重男輕女」，7日還對記者表示「我們當然可以對此一笑置之、製造迷因，但這是一件嚴肅而悲慘的事情」。自由公民聯盟（KO）的議員盧布瑙爾（Katarzyna Lubnauer）也稱卡欽斯基「脫節」，並表示他的言論是「對女性的無稽之談」。

根據官方統計數據，波蘭目前每位女性的生育率略高於1.3、低於歐盟平均水平。

波蘭 議員

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