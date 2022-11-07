埃及人權分子獄中絕食絕水 蘇納克：將於COP27向埃及施壓

英國首相蘇納克5日寫信給埃及民主運動人士法塔（Alaa Abe El Fattah）的妹妹，將在聯合國氣候變遷會議（COP27）上再次向埃及總統塞西施壓，要求盡快為法塔案件尋求解方。COP27在6日揭幕，正在獄中絕食的法塔寫信告訴家人，同日起他將不再喝水。

法塔擁有埃及與英國雙國籍，自2011年起積極參與阿拉伯之春運動，2014年曾因「組織非法示威活動及攻擊員警」罪名坐牢5年，2019年假釋後不到半年，埃及展開新一波政治掃蕩，法塔再度被捕。但當局對他既未提出控告，也無審判，埃及稱這種關押為「審判前拘留」。

2021年在國際社會的壓力下，埃及將法塔提交審判，同年12月法塔被控散布假新聞判刑5年。法塔至今已在獄中絕食抗議219天。

英國首相蘇納克5日寫信給法塔的妹妹，表示英國政府仍高度重視法塔的案件，且已多次向埃及總統賽西施壓。

法塔的家人將信件內容公開在社群媒體，蘇納克在信中寫道：「我將繼續對塞西總統施壓，強調盡快為法塔案尋求解方，並停止以令人無法接受的方式對待他」、「英國出席COP27將是另一次機會向埃及總統提起你哥哥的案件。」

蘇納克辦公室已證實這份信件內容。

法塔今年稍早向家人表示，自己只攝取維持生命所需的最低卡洛里與一些纖維。法塔的妹妹表示，家人今年10月到獄中探望，法塔看起來只剩皮包骨。

根據半島電視台，埃及政府曾表示有提供法塔食物，且已將法塔移至條件較好的牢房。法塔告訴家人，1日起將不再攝取任何蜂蜜、茶或牛奶，且6日起將不再喝水。

國際特赦組織秘書長卡拉馬爾德（Agnes Callamard）在開羅的記者會上表示，埃及當局最多只有3天時間挽救法塔生命。