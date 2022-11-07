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教宗再訪中東 表態宗教領袖不支持戰爭

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
教宗鼓勵在中東的神職人員要團結一致提倡和平。(Photo 梵蒂岡官網 on Flickr used under Creative Commons license)
教宗鼓勵在中東的神職人員要團結一致提倡和平。(Photo 梵蒂岡官網 on Flickr used under Creative Commons license)

神職人員要團結！天主教教宗上週結束為期4天的中東國家巴林的行程，此行他除了感謝巴林國王熱情款待，也鼓勵在當地仍以穆斯林為主要傳教對象的神職人員團結一致。這次是教宗方濟各第二次訪問中東國家，他也表態宗教領袖是不能支持戰爭的。

訪問最老的教堂

據《阿拉伯衛星電視台》報導，教宗方濟各6日在巴林的最後行程是前往建於1939年的聖心堂教堂，該教堂是當時的統治者捐地興建，也是當地最老的教堂。

巴林境內有2間天主教堂，其中1間是目前阿拉伯半島最大的大教堂，當地天主教徒約16萬人，多數為南亞的外籍移工。由於受到膝關節疾病影響，這次教宗都以輪椅行動，他也鼓勵當地的宗教領袖要全力避免紛爭。他表示，「世俗的分裂以及種族、文化和儀式上的差異，都無法破壞靈裡的合一。」

回教國天主教信徒多

目前在北阿拉伯半島4個國家中，約有60名神職人員，信徒有200萬人。方濟各在結束彌撒後，特別感謝巴林阿勒哈利法國王的熱情款待。

據《坎培拉時報》報導，這次是天主教教宗第二次訪問阿拉伯半島，外界也將焦點擺在巴林遜尼派政府與反對派什葉派之間衝突的關注，後者曾指控政府漠視人權，但遭到巴林政府否認。

尊重社會邊緣人

稍早方濟各在第一場公開致詞時表示，他反對死刑同時呼籲要確實關懷到社會邊緣族群，例如移民和囚犯所需的尊重和關心。

方濟各繼在2019年首度出訪阿拉伯聯合大公國後，這次出訪巴林主要是延續改善與伊斯蘭國家關係的政策。

另外，在結束由巴林政府舉辦的東西方對話時，教宗將重點擺在宗教扮演提倡和平與裁軍的重要性上，他意有所指針對俄羅斯東正教領袖說，「宗教領袖是不能支持戰爭的。」

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