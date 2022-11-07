新聞自由大威脅 網路常攻擊女記者

女性記者飽受網路攻擊！根據最新的全球調查指出，因為性別歧視、厭女等因素，超過75%的女性記者曾受到網民的羞辱與攻擊，嚴重影響到新聞專業的發揮。專家們呼籲，政府應與科技公司合作，透過修改演算法，以保障女性記者的安全。

女性記者飽受威脅

《衛報》報導，最新的全球調查指出，超過75%的女性記者曾在工作中遭受到網路霸凌，有接近50%則曾在社交媒體上收到陌生訊息的騷擾，這些壓力恐影響記者的心理健康，已成為新聞自由最大的威脅之一。

該報告指稱，女性記者面對到的網路攻擊愈來愈嚴峻，不僅形成「長期的性別歧視或女性厭惡，有時候甚至變成在現實世界中對女性記者的攻擊」。

這種輿論攻擊是高度性別化的，旨在對個人與專業進行「羞辱、貶低和抹黑」。一名女記者卡瓦拉德歎說，「如果是在數百年前，我可能已經被綁起來燒死」。

應修改演算法

報告進一步指出，在如脫歐等許多極具爭議性的新聞議題上，對女性記者的輿論攻擊愈發猛烈。此外，新冠肺炎的隔離措施讓更多人宅在網路上，也加劇了網路暴力的狀況。

專家們呼籲，企業、政府應設法合作解決「針對女性記者的線上威脅」，如社交媒體平台應設法修改演算法，減緩社會對於女性的仇視，並將散布這些仇恨言論的群眾停權帳號、罰款等懲罰。

該研究學者班契瓦表示，「女性記者受到網路暴力的狀況，已經是難以忽略的議題」，呼籲英國政府應儘快通過「線上安全法案」（online safety bill）。根據《英國立法院》指出，線上安全法案旨在規定針對特定網路服務，規範相關犯罪行為。

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