訓練獵鷹捉捕無人機？ 瑞士「老鷹計畫」5年後宣告取消

瑞士日內瓦市取消其反無人機的「老鷹計畫」，該計畫旨在訓練猛禽攔截空中的無人機並保護政要。

據瑞士報紙「Le Matin Dimanche」報導，這項決定是出於對鳥類福祉的擔憂，官員們決定結束這個為期5年的計畫。日內瓦警察局指出「在使用無人機方面的技術和戰略改進使這個使用猛禽的項目過於不確定，甚至對老鷹的身體造成危險」。

這項計畫最初是在2017年誕生，目的是訓練猛禽從空中抓住小型機械無人機，由於日內瓦經常作為國際峰會和世界領導人的聚會場所，訓練有素的「老鷹計畫」被視為加強安保工作的一部分。

日內瓦獵鷹協會負責人納西西（Umberto Nassisi）表示對取消這項計畫決定感到難過，並透露先前已經投入約10萬瑞士法郎（約新台幣322萬元）和數百小時的努力。

據「Le Matin Dimanche」報導，日內瓦警方現在將專注於使用類似反無人機戰術、如信號干擾、探測系統和網槍等方法取代老鷹計畫。