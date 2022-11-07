日本時隔20年舉行國際海上閱兵 12國參與

日本週日（11月6日）在東京附近的相模灣舉行國際海上閱兵，除了海上自衛隊，還有來自其他12個國家的18艘艦艇參與，包括美國、澳大利亞、加拿大、印度、新西蘭、新加坡和韓國、泰國等。對烏克蘭發動入侵的俄羅斯並未受邀；曾批評日本國防預算計劃的中國則獲邀但沒有出席。

這是自2002年後，日本時隔20年再次舉行國際海上閱兵。日本共同社報導，日本首相岸田文雄登艦海上自衛隊護衛艦「出雲」號校閱，他在發表演說時譴責朝鮮近期接連發射導彈，並表示對於核武與導彈開發「絕不容許」。此外，他也談及俄羅斯與中國。

「對於那些違反規則和會動用武力踐踏他國和平與安全的人，我們必須做好準備。」岸田在提到俄羅斯入侵烏克蘭時表示：「我們將在年底前制定一項新的國家安全戰略，並大幅加強我們的防衛能力。」

中國方面，岸田指出：「包括東海和南海在內，日本周邊安全保障環境的嚴峻程度驟增。」他表示，海上防衛能力對島國而言十分重要，有意強化艦艇和導彈應對能力並改善自衛隊員的待遇。

強化日美同盟

岸田在「出雲」號上接待了各國政要後，飛往美國海軍「裡根」 號航空母艦，與美國駐日大使伊曼紐爾（Rahm Emanuel）和海軍高級指揮官會面。「裡根」 號是美國海軍在美國本土以外的唯一航空母艦，母港位於美國橫須賀海軍基地附近。岸田表示，日本將進一步加強日美同盟的威懾和反應能力。

伊曼紐爾亦強調了美國與盟友之間合作的重要性。路透社報導，伊曼紐爾在陪同岸田參觀裡根號後稱道：「最令中國不安的是，我們有盟友，而且範圍十分廣泛。」他說：「每當我們透過雙邊、三邊合作進行任何其他類型的演習時，也會納入其他國家。這讓中國感到害怕，因為他們意識到，這是他們所沒有的。」

此外，《金融時報》5日引述消息人士報導，日本與英國擬於12月簽署軍事協議，希望加強兩國與美國在印太地區的合作，加強遏制中國日益增長的威脅。報導指，消息人士透露日本和英國將簽署《互惠準入協定》（RAA），令雙方聯合軍演、後勤合作等更容易。

韓國派艦參與

近年因諸多爭議而與日本關係不睦的韓國也派艦參與，被認為是東京和首爾之間嚴重緊張關係改善的最新跡象。美聯社指出，隨著朝鮮頻繁發射導彈，包括在上週四（3日）疑似發射一枚遠程導彈，致使日本中部和北部發布了警報，兩國關係因此變得更加密切。

日本與韓國皆是美國在東亞的重要盟友。美國軍方日前才剛剛結束與韓國的聯合軍事演習。朝鮮指，該演習促使了該國進行導彈發射。本月稍晚，美日將在日本西南部再次舉行大型演習，澳大利亞、加拿大和英國將參加部分演習，法國、印度、新西蘭、菲律賓和韓國預計將作為觀察員參加。

日欲翻倍軍事預算

過去10年來，日本穩步加強了其國際防務角色和軍事支出，並計劃在未來5到10年內將其軍事預算翻倍，達到其國內生產總值的2%左右，以應對來自朝鮮的威脅和中國的日益壯大。

美聯社報導，中國透過建造配備軍事設施和機場的人工島，加強了對幾乎整個南中國海的主權要求。北京還聲稱，在東中國海有一連串由日本控制的島嶼，並自今年8月以來加強了對台灣的軍事騷擾。

岸田政府目前正在修訂其國家安全戰略和中長期防務政策，並正在考慮允許採取先發制人的打擊，這是對日本戰後僅能自衛的原則的重大轉變。有批評者認為，先發制人可能違反日本的和平主義憲法。此外，包括韓國在內的許多亞洲鄰國在20世紀都是日本侵略的受害者，日本試圖增加其軍事存在和預算可能成為敏感問題。

日本共同社報導，岸田週日（6日）在「出雲」號上發表談話時明言，日本將堅持戰後作為和平國家的道路。他表示：「將保證透明性，向國民和國際社會詳細說明安保相關的舉措。」

（日本共同社、路透社、美聯社等）

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