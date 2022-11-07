德國總理：單憑這一點，這趟旅行就是值得的

（德國之聲中文網）德國總理短暫訪華結束後立即趕回柏林，周六在社民黨召開的辯論會上談到俄烏戰爭、莫斯科威脅使用核武器時，肖爾茨說絕不允許俄羅斯在這場衝突中使用核武器，「我們要求俄羅斯明確無誤地對此表態，不會動用核武。這是一條不可逾越的界線」。

一天前，肖爾茨在北京同中國黨和國家領導人習近平會晤時談及核武問題，雙方都對動用核武發出警告。德國總理稱俄羅斯的威脅「不負責任，極端危險」。習近平也表示，國際社會要「共同反對使用或威脅使用核武器，倡導核武器用不得、核戰爭打不得，防止亞歐大陸出現核危機」。肖爾茨在柏林的集會上說，他和中國領導人都明確表示，這場戰爭中不可使用核武器。他說，北京的表態是他本次不到12小時訪華行程中「最大的收獲」，「單憑這一點，這趟旅行就是值得的」。

根據德國政府公開的新聞稿，中國總理李克強在同肖爾茨共同主持的記者會上表示應努力防患戰爭升級的危險。李克強說，中德總理談到烏克蘭危機，雙方都希望結束這一危機，「我們的確不能讓危機繼續升級。我們都認為，應致力於相關國家舉行和平談判，我們不希望，世界和平與地區穩定受到影響。這一點是我們不願看到的，我們都支持維護世界和平和地區穩定」。

肖爾茨本次訪華頂住了國內外的巨大壓力。激進的批評認為肖爾茨的中國之行等於在二十大剛結束後親自前往北京向當權者習近平叩頭慶賀，溫和的指責也認為至少時機不當。人們有理由發問，既然強調要擺脫同中國的經濟依賴關系，為什麼訪問一如既往帶上高規格經濟代表團？一同執政的綠黨籍外長貝爾博克在中亞訪問途中向柏林喊話，「總理決定了出訪的時間」，她希望，「我們在聯盟協議中共同制定的政策，在中國也能得到明確的強調」，它們包括「公平競爭的問題、人權問題、對環境的影響問題，還有遵守國際法是進行國際合作的基礎」。

肖爾茨結束在北京的會談後立即啟程回國，當地時間凌晨2點45分回到柏林，僅數小時後肖爾茨出現在社民黨大會的講台上。面對烏克蘭戰爭，肖爾茨說，目前出現了「複雜的局面」，因為俄羅斯開始晃動不穩，「人們看到，俄羅斯在東部的戰爭已難以為繼」。他呼籲普亭從烏克蘭撤出俄軍並聲明，決不會「強制烏克蘭實現和平」。

社民黨議會黨團主席上了烏克蘭的「恐怖名單」？

在同一場會議期間，德國社民黨議會黨團主席米切尼西（Rolf Mützenich）抱怨稱，今年早些時候烏克蘭當局把他寫進了「恐怖分子名單」，「我感到很奇怪，烏克蘭政府這樣做的理由是，我主張停火以及利用局部停火的機會，展開外交談判。」米切尼西說，他曾接到過恐嚇威脅。

今年7月，互聯網上出現了一份由「烏克蘭烏克蘭安全與國防委員會反假新聞中心」公布的恐怖分子名單，超過70個人名在列，包括德國社民黨議會黨團主席米切尼西。這份文件對其的指責是：傳播俄羅斯宣傳機器的敘事以及主張停火。

烏克蘭外交部則駁回了以上指責並稱，不存在以上「恐怖分子名單」。

（綜合報導）

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