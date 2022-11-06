南韓首爾又出事！載有275名乘客列車出軌 已釀30傷

韓聯社報導，南韓首爾一列載有275名乘客的列車當地時間6日晚上8時52分左右在市中心永登浦站出軌，已知造成30人受傷。

韓國鐵道公社（KORAIL）指出，這是一列從首爾龍山開往全羅北道益山的列車，列車開進永登埔站時，有六節車廂出軌。這起事故造成韓國高鐵和一些鐵路線路列車延誤。