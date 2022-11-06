快訊

南韓首爾又出事！載有275名乘客列車出軌 已釀30傷

徐巧芯秀陳時中餐會照 與已婚女子「十指緊扣」丈夫就在旁邊

獨／教育部自造實驗室計畫年底喊卡 強併新興科技遭批「養套殺」

南韓首爾又出事！載有275名乘客列車出軌 已釀30傷

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
南韓首爾一列載有275名乘客的火車當地時間6日晚上8時52分左右在市中心永登浦站出軌，已知造成30人受傷。擷取自推特
南韓首爾一列載有275名乘客的火車當地時間6日晚上8時52分左右在市中心永登浦站出軌，已知造成30人受傷。擷取自推特

韓聯社報導，南韓首爾一列載有275名乘客的列車當地時間6日晚上8時52分左右在市中心永登浦站出軌，已知造成30人受傷。

韓國鐵道公社（KORAIL）指出，這是一列從首爾龍山開往全羅北道益山的列車，列車開進永登埔站時，有六節車廂出軌。這起事故造成韓國高鐵和一些鐵路線路列車延誤。

南韓首爾一列載有275名乘客的火車當地時間6日晚上8時52分左右在市中心永登浦站出軌，已知造成30人受傷。擷取自推特
南韓首爾一列載有275名乘客的火車當地時間6日晚上8時52分左右在市中心永登浦站出軌，已知造成30人受傷。擷取自推特

首爾 出軌

延伸閱讀

世足賽／英超金靴獎加持 孫興慜成南韓表現關鍵

南韓棋士敗北當場痛哭、自賞巴掌 女選手寫傳奇「淡定吃蕉」反掀熱議

南韓人均收入是北韓的24倍、平均多活11歲！為什麼一個半島兩個世界？

物價利率匯率「三高」纏身！韓明年經濟成長率難保二

相關新聞

埃及氣候峰會登場 首次將氣候賠償列入議程

聯合國氣候變化綱要公約第27屆締約方會議（COP27）6日在埃及紅海度假勝地夏姆錫克登場。路透報導，各國峰會談判代表同意...

聯合國氣候峰會登場 主辦國埃及拚面子也拚裡子

埃及經濟現況艱難、人權紀錄頻頻挨批，本週主辦聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）時，勢必希望能為埃及的...

坦尚尼亞客機墜非洲最大湖 機上53人已15人獲救

坦尚尼亞6日發生空難，根據該國媒體Tanzania Business Insight報導，精密航空（Precision ...

上周才炸教育部！極端分子索馬利亞首都自殺攻擊

一名炸彈客5日在索馬利亞首都莫加迪休一座新兵訓練營入口處引爆自殺炸彈，造成至少5人身亡、11人輕重傷，伊斯蘭武裝組織「青...

大阪驚見未爆彈！暫撤離3750人 自衛隊耗時30分鐘拆除

日本產經新聞報導，日本大阪府大阪市城東區大阪公立大學新校區興建預定地今年9月發現一枚約長1.8公尺、直徑60公分、重1噸...

坦尚尼亞客機墜湖 已知至少3人喪命

坦尚尼亞救援部門表示，一架載有數十名乘客的客機今天接近西北部城市布科巴（Bukoba）時，墜入維多利亞湖（Lake Vi...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。