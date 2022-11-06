史上最豪英國第一夫人 曾因1個馬克杯惹公憤

穿着長袖毛衣、瑜伽褲和一雙毛茸拖鞋，阿克沙塔（Akshata Murthy）指揮着工人們，把床墊、燒烤架、立式鋼琴一件件搬入這座代表着權力的府邸。這也是首相公寓第一次擁有一位印度女主人。

10月25日，隨着她同為印度裔的丈夫辛偉誠（又譯蘇納克，Rishi Sunak）就任英國首相，阿克莎塔正式成為了有史以來最富有的英國第一夫人，夫妻倆的財產高達7.3億英鎊（約新台幣265.8億元）。

當所有媒體都在發問「誰是阿克沙塔」和「她到底多富有」時，巨額財產也讓這位新任的英國第一夫人捲入了爭議紛紛的輿論漩渦。

42歲的阿克莎塔，出身於印度的一個富豪家庭。5億英鎊的個人資產，不僅讓他們夫婦登上了《星期日泰晤士報》的富豪榜，更讓她的身價超過了已故的女王伊麗莎白二世，是現任查爾斯國王的兩倍有餘。她的財富，正如美媒評論的，讓丈夫「登上了政治體制的頂峰」，也讓這位新任首相的崛起之路「近乎脫軌」。無論是堪稱奢侈的個人生活，還是不需要向英國納稅的身份，都將這位錦衣玉食的豪門千金，推到了政治爭議的風口浪尖。

財富，有時也是一種煩惱

阿克莎塔的備受關注與她的富有出身離不開關係。她的父親是印度一家頂尖IT公司的創始人，被稱為印度版「比爾蓋茨」，有着大約45億美元的身價。她的母親同樣能力出眾，是印度最大汽車製造商的第一位女工程師。在行業頂尖的家族IT公司Infosys，她持有着0.91%的股份，市值高達7億英鎊。之外，她還是6家英國公司的直接控股人。據報道，僅在2022年，她就拿到了1317萬英鎊的股份分紅。富有本身當然不是一種錯，但對於現今經濟低迷的英國來說，阿克莎塔的豪門出身引起了巨大的不滿。

最近，發酵全民征討浪潮的，是一個小小的馬克杯。7月6日，當她丈夫剛辭去財政大臣一職時，為了招待在家門口等待採訪的記者，身為女主人的阿克莎塔面帶笑容地端出了熱茶和點心，來表現自己的熱情和細心。令人沒想到的是，其他人比她更要「細心」。很快就有人發現，她隨意端出來放飲料的馬克杯，一個要38英鎊（約新台幣1384元）。對有着億萬家產的阿克莎塔來說，這些杯子再普通不過，可能打碎了眼睛都不會眨一下。而對於正處於能源危機下的英國人來說，38英鎊是一個普通人一周的食物。

這場馬克杯引發的「奢侈」爭議，很快就蔓延到了阿克莎塔生活的方方面面。平日裏，她和丈夫、孩子住在倫敦西區的聯排公寓裏。到了週末，他們會回到位於約克郡的一棟兩層鄉村豪宅中度假。在這座莊園裏，他們不僅有着大花園和馬房，還有着一座20米的泳池。要知道，隨着能源價格的攀升，即將到來的這個冬天對於英國人來說格外難熬。可新上任的首相家隨便一棟別墅，就能花光上百戶普通家庭的日常電費。

之外，阿克莎塔的衣櫥裏還塞滿着大牌時裝。出門約會時，她便會穿上自己心愛的Gucci休閒鞋、Valentino羊皮大衣和半截裙，在海德公園旁的梅菲爾高級餐廳，享受一頓精緻的晚餐。可想而知，當英國人發現這位「富婆」第一夫人享受着如此的生活時，該有多麼憤怒。

隨後，輿論的矛頭又指向了阿克莎塔今年四月被曝出的「非稅務居籍」身份。這意味着，這位富有的第一夫人並不需要為自己的巨額財產向英國交稅。在政治壓力和民間不滿的呼聲之下，阿克莎塔最終不得不為自己的財富買單。不久她就發布了一份聲明，表示自己現在會開始向英國繳納稅款。「我理解和欣賞英國人的公平意識，而且我也不希望自己納稅身份分散我丈夫的注意力或者影響我的家庭。」她如此承諾道。

人生贏家的起點長成這樣

以普通人的眼光來看，阿克莎塔是當之無愧的人生贏家。但事實上，阿克莎塔並不像大多數人想像的那樣，從出生開始就含着金湯匙長大。

1980年，在她剛剛出生的時候，她的父親還是一位普通的程序員，而夫妻倆為了發展事業，只能將僅有幾個月大的阿克莎塔送去給祖父母照顧。幾年之後，隨着父親的公司站穩了腳跟，阿克莎塔從印度北部的小城市來到了孟買和父母一起生活。

在母親的嚴格家教之下，她的童年並沒有電視和太多的娛樂。每當夜幕降臨，一般的孩子都會在家看電視或者和小伙伴們玩耍，而阿克莎塔正和弟弟一起用功讀書或者討論學習。上學時，姐弟倆則像大多數孩子一樣，沒有太多零花錢，坐普通的人力車往返於家和學校之間。

後來，阿克莎塔越來越有富家千金的風範，和許多名媛一樣，她選擇了前往美國就讀名校。她先是在加州學習經濟學和法語，又根據自己的愛好進入了洛杉磯的時裝設計與營銷學院。在德勤和聯合利華工作兩年後，她又進入了斯坦福大學攻讀MBA。

學習之外，阿克莎塔還學會了享受自己的財富。畢業後，為了追求夢想，她創立了自己的品牌Akshata Designs。即使個人事業並沒有一飛沖天，她仍作為自己家族企業與幾家英國企業的股東，擁有着幾億英鎊的資產。

當億萬富翁的女兒遇到藥房家的兒子

阿克莎塔和她首相丈夫的羅曼史開始於斯坦福大學，彼時的兩人都在美國讀MBA。當她將自己心愛的男友介紹給家人時，她的父親難免感到了一些失落。畢竟，雖然當時的辛偉誠要學歷有學歷、要能力有能力，但他不過是一個藥房家庭的孩子，與作為豪門千金的阿克莎塔相比，還是相差甚遠。

但無論外界怎樣看待這對不那麼門當戶對的情侶，阿克莎塔依然堅持着自己的感情和看人的眼光。沒過太長時間，他們就在印度的班加羅爾牽手，正式結為了夫妻。兩人的婚禮對於一向看重奢華儀式感的印度富豪來說頗為樸素，沒有大操大辦，只是在一座隱私性很好的酒店中，由少數的賓客在場，見證了一場相當傳統的典禮。儀式上，她拒絕了由幾斤黃金和鑽石打造的首飾與華貴禮服，而是穿着一件清新亮麗的粉色紗麗，和自己的心上人約定了終生。許多傳統食物，包括來自阿克莎塔童年故鄉的甜品mandige，取代了取之不盡的奢華自助餐，成為了親朋好友們對於這場婚禮最大的記憶。

婚後兩人的感情一直很好，在辛偉誠接受《泰晤士報》的一次採訪時，他帶着寵溺的語氣說起夫妻倆的性格十分互補：「我非常整潔，她非常凌亂……我更有條理，她更自然。」他還假裝埋怨道，阿克莎塔會把衣服鞋子堆得到處都是。

一路走來，阿克莎塔對丈夫的事業也幫助不小，不僅讓他接手了父親在家族風投公司中的股份，還一直默默在背後支持着他的政治道路。在辛偉誠競選首相期間，阿克莎塔更是帶着兩個孩子去支持自己的丈夫。在被拍到的照片裏，她穿着一身藍色連衣裙，拿着一只棕色手袋，一手牽着女兒陪在丈夫身旁，表現得十分自然大方。這其樂融融的家庭氛圍，無疑給當時緊張的競選局勢帶來了一絲輕鬆感。但從現在來看，政治道路遠比商業世界來得殘酷無情。

帶着一身光環的阿克莎塔，因為富有擁有了一切，也因為富有擔上了巨大的罵名。在他們的政敵看來，第一夫人不用納稅的身份是一種「極致的虛偽」。而在支持他們的國會議員眼中，阿克莎塔本身並沒有「違反任何法律」，出現問題的可能是規則本身。

未來，阿克莎塔的億萬資產會將她帶往何處，全世界的人都在期待。

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文章授權轉載自《香港01》