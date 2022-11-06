日本擬放寬出口二手戰車和飛彈 可能免費送給亞洲國家

日本經濟新聞報導，日本考慮放寬自衛隊使用過的軍備出口限制，將包含二手戰車和飛彈，目前這些軍備禁止供應給外國。此外，為因應中國大陸擴張軍力，日本正在研議將這些二手軍備免費送給亞洲國家。

報導指出，放寬軍備出口的規定，將包含在日本政府預定在年底修訂的「國家安全保障戰略」基本政策內，目標是在2023年底之前修法和修訂「武器出口三原則」。

日本已於2017年修法，允許將二手軍備供應給需要救災或情報蒐集的其他國家。日本與六個亞洲國家簽訂軍備與科技轉移協議，包括印度、越南與菲律賓。日本若放寬出口軍備項目，可能包含戰車與飛彈。

俄國入侵烏克蘭後，日本也將建立機制，允許自衛隊軍備供應給被侵略的國家。日本今年3月以特例方式，供應烏克蘭防彈背心和頭盔。