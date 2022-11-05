回顧梨泰院意外現場 這名年輕警察竭力疏散群眾

南韓首爾梨泰院地區10月29日晚間發生嚴重意外，約10萬名慶祝萬聖節的民眾湧入，造成156人因踩踏和推擠死亡。英國廣播公司（BBC）訪問當晚值勤的一名年輕警察，回顧意外過程。

金百謙（音譯）是梨泰院派出所的「警查」（assistant inspector），29日晚間在現場值勤，派出所距離傷亡現場僅數公尺。他說：「大概10時10分至15分間，我們接獲有人爭吵報案，我就前往現場。」

到了現場的金百謙發現已有人躺在地上失去意識，也聽到尖叫聲，「我試著做好我的工作，盡量救人，可是我沒能做到。」

社群網站上流傳一段影片，捕捉到金百謙在現場聲嘶力竭指揮群眾疏散的過程，勸阻想往現場的群眾往反方向離開。他不斷大聲喊著：「有人快死了，請往指示的方向走，請大家配合。」他認真的行動贏得民眾讚賞。

不過親眼見到悲劇現場的他，至今心情仍難以平復。金百謙接受訪問時不時顫抖，「身為南韓警察，我覺得自己沒有盡到全力」。