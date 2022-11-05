英媒：俄官方文件披露 普亭罹胰臟癌和帕金森氏症

俄國總統普亭健康不佳傳聞甚囂塵上，英國太陽報報導，西方間諜取得的俄國官員文件證實，普亭不但罹患胰臟癌，也得了早期帕金森氏症，服用大量類固醇。

一名親近克里姆林宮的情報界消息人士在電郵中透露，普亭經診斷後確定罹患帕金森氏症和胰臟癌，「這個事實在所有管道都被否認且極力隱瞞」。

西方國家情報官員言之鑿鑿指稱，70歲的普亭確實罹癌，所患疾病可能不只一種。英國軍情六處前處長狄羅夫（Richard Dearlove）之前曾說，普亭健康狀況不理想，可能2023年就會被送到療養設施去。

太陽報並引用一張普亭先前視察軍隊的照片，指出普亭手背上有靜脈注射痕跡，因為帕金森氏症和癌症等病程仍在發展中，他靠著高劑量類固醇和靜脈注射止痛藥撐著。

亦有未經證實的謠言稱，普亭也罹患前列腺癌。