聽新聞
test
0:00 / 0:00
英媒：俄官方文件披露 普亭罹胰臟癌和帕金森氏症
俄國總統普亭健康不佳傳聞甚囂塵上，英國太陽報報導，西方間諜取得的俄國官員文件證實，普亭不但罹患胰臟癌，也得了早期帕金森氏症，服用大量類固醇。
一名親近克里姆林宮的情報界消息人士在電郵中透露，普亭經診斷後確定罹患帕金森氏症和胰臟癌，「這個事實在所有管道都被否認且極力隱瞞」。
西方國家情報官員言之鑿鑿指稱，70歲的普亭確實罹癌，所患疾病可能不只一種。英國軍情六處前處長狄羅夫（Richard Dearlove）之前曾說，普亭健康狀況不理想，可能2023年就會被送到療養設施去。
太陽報並引用一張普亭先前視察軍隊的照片，指出普亭手背上有靜脈注射痕跡，因為帕金森氏症和癌症等病程仍在發展中，他靠著高劑量類固醇和靜脈注射止痛藥撐著。
亦有未經證實的謠言稱，普亭也罹患前列腺癌。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言