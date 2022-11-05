快訊

台灣大賽／「大魔王」7局壓制桃猿 兄弟5:3搶下冠軍戰關鍵首勝

北市長辯論／被陳時中酸「問很多次」 蔣萬安：哪一次把疑慮講清楚？

北市長辯論／原本笑著看攝影機 陳時中1句話讓黃珊珊轉頭直盯他6秒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

英媒：俄官方文件披露 普亭罹胰臟癌和帕金森氏症

聯合報／ 編譯莊蕙嘉／即時報導
西方間諜宣稱，確定俄國總統普亭罹患帕金森氏症和胰臟癌。圖為普亭4日出席慶祝「人民團結日」相關研討會。（歐新社）
西方間諜宣稱，確定俄國總統普亭罹患帕金森氏症和胰臟癌。圖為普亭4日出席慶祝「人民團結日」相關研討會。（歐新社）

俄國總統普亭健康不佳傳聞甚囂塵上，英國太陽報報導，西方間諜取得的俄國官員文件證實，普亭不但罹患胰臟癌，也得了早期帕金森氏症，服用大量類固醇。

一名親近克里姆林宮的情報界消息人士在電郵中透露，普亭經診斷後確定罹患帕金森氏症和胰臟癌，「這個事實在所有管道都被否認且極力隱瞞」。

西方國家情報官員言之鑿鑿指稱，70歲的普亭確實罹癌，所患疾病可能不只一種。英國軍情六處前處長狄羅夫（Richard Dearlove）之前曾說，普亭健康狀況不理想，可能2023年就會被送到療養設施去。

太陽報並引用一張普亭先前視察軍隊的照片，指出普亭手背上有靜脈注射痕跡，因為帕金森氏症和癌症等病程仍在發展中，他靠著高劑量類固醇和靜脈注射止痛藥撐著。

亦有未經證實的謠言稱，普亭也罹患前列腺癌。

普亭日前視察軍人訓練中心。（美聯社）
普亭日前視察軍人訓練中心。（美聯社）

普亭 帕金森氏症 俄羅斯

延伸閱讀

俄媒：普亭簽署法律 允許動員重刑犯上戰場

俄「部分動員」結束 普亭將發10萬元報酬給志願兵和動員兵

澤倫斯基受邀參加G20峰會 是否出席看普亭動向

俄羅斯宣布局部動員結束！逾8萬新兵派往烏克蘭作戰

相關新聞

英媒：俄官方文件披露 普亭罹胰臟癌和帕金森氏症

俄國總統普亭健康不佳傳聞甚囂塵上，英國太陽報報導，西方間諜取得的俄國官員文件證實，普亭不但罹患胰臟癌，也得了早期帕金森氏...

瘋狂挑釁！北韓又射彈道飛彈 韓聯社：2022年迄今共射33次

南韓軍方今天表示，偵測到北韓於上午11時32分至11時59分之間，從平安北道東林一帶向西海（中國黃海）發射4枚短程彈道飛...

馬來西亞選戰起跑 恐無單一陣營能獲國會過半席次

馬來西亞國會大選19日登場，今天完成候選人提名，選戰正式起跑。星媒分析，馬國最大政黨巫統未能整合黨內各派，加上在野陣營分...

巴基斯坦前總理伊姆蘭汗遇襲 稱現任總理幕後策劃

巴基斯坦前總理伊姆蘭汗（Imran Khan）昨天遭槍擊受傷送醫治療，他今天指控現任總理夏巴茲．夏立夫參與刺殺他的陰謀

罕見持續感染411天 英國男子體內竟帶着Alpha變種病毒

英國一名男子持續感染新冠病毒超過411天，直到2022年初還反覆出現陽性。最後經醫護人員採用與醫治美國前總統特朗普（Donald Trump）一樣的雞尾酒療法，才成功治癒。 相關病例刊載在最近出

又來了！韓聯社：北韓朝西海再發射4枚短程彈道飛彈

韓聯社報導，北韓今天朝西海（即中國黃海）方向發射4枚短程彈道飛彈（SRBM）

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。