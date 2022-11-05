蕭茲訪華給中國帶來巨大信心 習近平進一步鞏固權力

德國總理蕭茲在訪問北京時強調了對話的必要性，而且談及了維吾爾族人權、台灣政策、俄羅斯侵略烏克蘭等幾乎所有爭議話題。但蕭茲此次訪華在德國國內甚至執政聯盟內部都引起爭議。經歷俄羅斯的前車之鑑後，西方國家正在思考是否過於依賴另一個專制國家中國。

蕭茲的訪華時機也受到質疑。中國領導人習近平數周前剛開啟第三次任期，「習家軍」壟斷了中共新一屆領導層，習近平進一步鞏固自己的權力。

布魯塞爾研究機構俄羅斯暨歐亞研究中心主任方嫻雅(Theresa Fallon) 對德國之聲表示，在美中關係因為台灣問題更加緊張之際，蕭茲的訪問發生在「笨拙」的時間點。她同時指出，蕭茲將出席即將舉辦的G20峰會，大可在峰會舉辦期間與習近平會面。

「要注意的是，他真的帶給中國巨大信心，因為如今的中國相當受到排斥。」

美國智庫德國馬歇爾基金會高級訪問學者巴爾金（Noah Barkin）也質疑蕭茲的訪問時機。「對北京而言，這無關乎具體成果，更重要的是德國總理在二十大後很快便訪問習近平的象徵意義。」

「這使他的終身領導人地位具有國際合法性，也顯示出中國沒有被孤立。」

然而，柏林表示已經與主要伙伴進行了磋商，而蕭茲則堅持他是以「歐洲人」以及德國領導人身份訪華。蕭茲認為，在新冠疫情導致長期停頓後，與中國領導人的直接會談變得更加重要。他在行前也承諾會提出一些棘手的問題，例如尊重公民自由和新疆少數民族權利。

「中國將更認真看待歐美對兩岸問題的立場」

事實上，蕭茲在與李克強的記者會上確實談及人權、俄羅斯侵略烏克蘭及台灣等議題。蕭茲表示，德國奉行「一個中國」政策，但對台灣現狀的任何改變都必須是以和平形式而且經過雙方同意。

馬歇爾基金會研究員司馬安洲（Andrew Small）表示，蕭茲在訪問期間針對兩岸問題傳達的信息「特別重要」。

他在接受德國之聲採訪時分析稱，在看到俄羅斯因入侵烏克蘭受到制裁後，中國如今比年初時更重視美國和歐洲對台灣的集體立場。

「中國確實必須認真對待此事，嚴肅看待這件事清的經濟和技術層面以及軍事和平。」

與此同時，司馬安洲認為蕭茲在訪問前缺乏與歐洲伙伴進行協調，以「真正將傳遞的訊息歐洲化，並表明德國正在成為歐洲集體的一部分」。

巴塞爾大學的政治學者、中國問題專家韋伯（Ralph Weber）對德國之聲表示：「中共宣傳機關正在將蕭茲的訪問包裝成反美之行，華盛頓將會不太高興。正在尋求統一的對華政策的歐盟，則看到了一個冒進的成員國。即便在德國聯邦政府內部，大家也對正確的對華政策存在分歧，並且為中遠入股漢堡港問題爭論不休，後者現在已經被誇大為整個德中關係的試金石。在這種情況下，蕭茲是否能真正在中國改變什麼東西，極大地取決於他的具體行為，以及習近平在俄烏戰爭等議題上會發出怎樣的訊號。」

數天前，蕭茲不顧內閣及執政聯盟中的反對聲浪，推動通過了漢堡港中資入股的交易，允許中遠集團收購漢堡港一個碼頭的24.9%股權。

德國經濟界「往錯誤的方向越走越遠」

蕭茲此次訪華還有一個經濟界代表團隨行，成員包括大眾汽車、西門子、巴斯夫和德意志銀行董事會主席。他預計中國領導人會注意到，德國與中國的商業關係是一個優先事項。

德國在貿易上對中國的依賴程度近期受到質疑。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）周五才呼籲歐盟國家減少對華依賴。

俄羅斯暨歐亞研究中心的方嫻雅認為，德國的對華政策「分裂」，尤其是在商業領域。她表示，雖然一些在中國投資的大企業「需要近乎遊說蕭茲去那裡促進他們利益」，但其他中小企業已經退出中國市場。

司馬安洲則表示，德國部分企業不僅沒有減少對華依賴，反而加深與中國的關係，「朝錯誤的方向越走越遠」。

雖然原材料等特定領域在可預見未來內難以擺脫對中國的依賴，但司馬安洲仍持樂觀態度認為，隨著時間的推移，「至少可以開始重新平衡投資，重新平衡貿易」。

針對蕭茲的中國行，科隆社會倫理學家納斯（Elmar Nass）在區域性日報《紐倫堡報》（Nürnberger Zeitung）發表客座評論稱：「總理宣布對中國的新路線。但道德問題必須以具體行動來衡量。否則我們很快就會體驗到錯誤的俄羅斯政策的毀滅性似曾相識。」

納斯認為，自由國家必須團結合作抵抗中國的霸權，並且公開談論侵犯人權的行為。「在尊嚴問題上不保持沉默，這是自由民主國家的本質。」

他同時也警告，習近平希望讓全球經濟規則與共產黨目標保持一致，並重塑世界經濟。「如果蕭茲現在說，如今的中國已經不同於五年前，那麼他就沒有讀過黨和國家領導人習近平此前的言論。」

納斯認為，蕭茲和經濟代表團在中國期盼依靠市場競爭以及自由規則的遵守是短視的。「現在加入關於尊嚴和政治自由的倫理論點，不過是沒有具體後果的空談。」

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】