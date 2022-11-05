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罕見持續感染411天 英國男子體內竟帶着Alpha變種病毒

香港01／ 歐敬洛
英國一名男子持續感染新冠病毒超過411天，直到2022年初還反覆出現陽性。最後經醫護人員採用與醫治美國前總統特朗普（Donald Trump）一樣的雞尾酒療法，才成功治癒。新冠病毒示意圖。圖擷自香港01
英國一名男子持續感染新冠病毒超過411天，直到2022年初還反覆出現陽性。最後經醫護人員採用與醫治美國前總統特朗普（Donald Trump）一樣的雞尾酒療法，才成功治癒。新冠病毒示意圖。圖擷自香港01

英國一名男子持續感染新冠病毒超過411天，直到2022年初還反覆出現陽性。最後經醫護人員採用與醫治美國前總統特朗普（Donald Trump）一樣的雞尾酒療法，才成功治癒。

相關病例刊載在最近出版的《臨床傳染病》（Clinical Infectious Diseases）期刊中。

一名59歲的男子因接受腎臟移植，免疫系統受到抑制。他自2020年12月感染新冠病毒後，便反覆出現陽性，直到2022年的1月。由於未知他是否受重覆感染，經基因排序才確認感染的是早期B.1變異株。

B.1變種又稱為Alpha變種，是2020年尾至2021年初在英國出現的主流新冠病毒株。期後在多種傳染力更強的變種出現後，Alpha變種已被完全淘汰，因此該男子不可能是近日才受感染，而是病毒自當年便一直逗留在病人體內。

醫療人員後使用了雞尾酒療法，即美國雷傑納榮製藥（Regeneron）的Casirivimab和Imdevimab單株抗体藥物組合，成功治癒該男子，目前男子已經康復。

雞尾酒療法僅對早期變種有效

單株抗体藥物組合的雞尾酒療法無法有效對付Omicron變種病毒，因此已被棄用多時。該男子是因被確定感染早期病毒株，才使用這特效藥治療。

新冠長期感染情況罕見，一般只會出現在免疫力受損的患者身上。在器官移植後為避免出現排斥，病人一般被處方藥物壓抑免疫系統。相信該男子因免疫系統受抑制，無法完全清除病毒，才導致病毒長期逗留身體，出現持續感染。

目前已知持續感染最久的是505天，但該男子不幸病逝。

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文章授權轉載自《香港01》

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