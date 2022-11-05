七國集團外長呼籲北京和平解決兩岸問題

（德國之聲中文網）七國集團外長周五（11月4日）在峰會閉幕聯合聲明中重申了台灣海峽和平與穩定的重要性，並表示他們將繼續致力於與中國實現建設性合作。

在這份聯合聲明中，加拿大、法國、德國、意大利、日本、英國和美國的外交部長呼籲和平解決兩岸問題，並表示七國集團成員在台灣問題上的基本立場沒有改變，其中也包括“一個中國”政策。

聲明指出，“我們提醒中國必須遵守《聯合國憲章》中關於和平解決爭端的原則，避免威脅、脅迫、恐嚇或使用武力”。

外長們表示，他們還將繼續對包括新疆和西藏在內的中國侵犯人權的現象表達關切，並繼續關注“香港權利、自由和自治權是否進一步遭受蠶食”。

聲明中，7國外長還表示為修復、恢復和保護烏克蘭關鍵能源和水基礎設施提供支持。聲明稱：“只要烏克蘭需要我們，我們就將始終堅定地與烏克蘭在一起。”七國集團還承諾在即將到來的冬季向烏克蘭提供幫助。

外長們還表示，俄羅斯使用任何化學、生物或核武器都將面臨嚴重後果，並再次呼籲莫斯科結束在烏克蘭的戰爭。

外長們譴責伊朗當局對國內抗議進行的殘酷鎮壓。“我們進一步譴責對和平抗議者采取野蠻和不相稱的武力鎮壓的行為。”聲明中寫道。

七國集團的外長們還批評了德黑蘭政府“在中東及其周邊地區實施破壞穩定的活動”，例如“向國家和非國家主體”轉讓包括無人機在內的武器。

外長們還呼籲產油國增產以幫助降低石油價格。聲明中指出，增加產量應有助於 "減少烏克蘭戰爭引發的能源市場的價格波動“。七國集團還打算“在未來幾周內”最終確定實施俄羅斯石油價格上限的機制。

（路透社、法新社）

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