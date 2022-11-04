阿美族志願軍曾聖光生前臉書：沒給陸軍丟臉 不知能幸運多久

聯合報／ 記者程嘉文／即時報導
曾聖光6月18日發布的臉書公開照片，顯示他已抵達烏克蘭。圖/引自曾煜閎臉書
曾聖光6月18日發布的臉書公開照片，顯示他已抵達烏克蘭。圖/引自曾煜閎臉書

志願加入烏克蘭軍隊投入對俄戰爭的我國籍公民曾聖光，今天下午傳出在盧甘斯克地區陣亡的消息。外交部雖然尚未證實，但其妻子告知媒體，已收到曾殉職的消息。家屬表示，25歲的曾聖光是花蓮吉安人，小時曾移民貝里斯，高中畢業後志願加入國軍，服役五年後退伍。今年初俄烏戰爭開戰，退伍一年的他就想加入志願兵行列，原訂3月啟程，因烏國停收國際軍團而暫時打消念頭，6月接獲通知，便立刻前往。

曾聖光的臉書以「曾煜閎」為名，其中並不掩飾自己赴烏參戰的事實，有一些文章或照片，逕自以公開方式發表。例如抵達烏克蘭之後的營舍，在床頭掛有中華民國國旗；以及波蘭戰友替他製作，將中華民國與烏克蘭國旗繡成一個徽章，貼在鋼盔的後緣。另外還有疑似大陸網友跑來嗆聲，表示「死台獨才不敢去招惹俄羅斯」的對話截圖等。

8月8日的一張照片，場景看似體能操練，他的旁白寫著：「至少沒丟陸軍的臉。」並且回答網友，「搞垮一堆人」。

然而在其臉書公開內容中，也暴露出戰爭的恐怖。包括白磷彈在空中爆炸，高熱的烈焰向下傾瀉。10月13日，他貼出一張與朋友的對話截圖，對方詢問赴烏作戰的待遇與死亡機率等，他回答：「先別提待遇......怎麼死的都不知道。」對方安慰：「你不也活得好好的嗎？」

他在這張照片的旁白寫著：「老實說，我沒有把握每次都能那麼幸運。晚上睡覺睡到一半聽到砲聲都會怕，永遠都不知道下一刻，會不會直接打在你待的房子。」

曾聖光8月24日發布的臉書公開照片，圖說寫著
曾聖光8月24日發布的臉書公開照片，圖說寫著"Fuck you russians"（去你的俄國佬）。他在對話解釋，這是俄方發射的白磷燃燒彈。圖/引自曾煜閎臉書
曾聖光8月3日發布的臉書公開照片，是一個結合中華民國與烏克蘭國旗的布章，圖說寫著，「謝謝波蘭戰友幫每個人都做一個」。圖/引自曾煜閎臉書
曾聖光8月3日發布的臉書公開照片，是一個結合中華民國與烏克蘭國旗的布章，圖說寫著，「謝謝波蘭戰友幫每個人都做一個」。圖/引自曾煜閎臉書

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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